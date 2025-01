Distretto urbano del Commercio di Grugliasco, proseguono incontri e corsi di formazione

A gennaio proseguiranno a Grugliasco i corsi di formazione gratuita pensati per supportare le imprese locali rendendole più competitive, aggiornate ed informate.

Il progetto, realizzato nell’ambito del DUC, il Distretto Urbano del Commercio della Città di Grugliasco, in cui convergono, sulla base di un Protocollo d’Intesa, l'Università degli Studi di Torino e la Confesercenti, prevede incontri tematici in cui verranno trattati in maniera approfondita e con senso pratico alcuni argomenti utili per il sostegno e lo sviluppo del commercio di vicinato.

«Si tratta di una formazione che abbiamo condiviso prioritariamente con il tessuto economico commerciale - afferma l'assessore al commercio Roberta Colombo - Fondamentale è stato e sarà il contributo dato dallo scambio di idee con la categoria dei commercianti nella realizzazione e sviluppo di un percorso di interventi di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale della città, che si appresta ad accogliere la grande opportunità, unica a livello non solo regionale, del polo universitario».

Il calendario dell’opportunità formativa, rivolta ai commercianti grugliaschesi, proseguirà il 16 gennaio, dalle 20 alle 22, presso il Centro civico “Nello Farina” di via San Rocco 20, con un secondo ciclo di 7 incontri (il 16, 23 e il 30 gennaio e il 6, 13, 20 e 27 febbraio) a cura della Confesercenti di Torino e dell'Università degli Studi di Torino.

Per l'adesione ai corsi inquadrare il QR CODE della locandina o inviare mail con i propri dati a: distrettocommercio@comune.grugliasco.to.it.