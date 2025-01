Ethereum si riprende dopo il calo sotto i 3.000 dollari mentre MEMEX vola a 2,4 milioni di dollari

Dopo il calo di lunedì, Ethereum (ETH) è sceso sotto i livelli di supporto chiave, raggiungendo il prezzo più basso da novembre. Tuttavia, diversi osservatori del mercato rimangono ottimisti, prevedendo un massiccio trend rialzista per la criptovaluta in questo trimestre. Positivi anche gli investitori in Meme Index (MEMEX), nuova meme coin che permette di gestire panieri (o indici) appositamente realizzati per diverse tolleranze di rischio.

Ethereum scende ai minimi di due mesi

Ethereum ha iniziato la settimana con una significativa correzione, scendendo al prezzo più basso degli ultimi due mesi. Durante il weekend, Ethereum ha oscillato tra i 3.200 e i 3.340 dollari dopo aver recuperato dai minimi della settimana scorsa.

Nel corso di questa performance, l'analista cripto Ali Martinez ha sottolineato che la resistenza più critica di ETH si trovava tra i 3.360 e i 3.450 dollari, dove 4,37 milioni di indirizzi hanno acquistato 6,47 milioni di ETH. L'analista ha anche notato che il supporto chiave della criptovaluta era compreso tra i 3.066 e i 3.160 dollari, dove 4,12 milioni di indirizzi avevano acquistato 4,9 milioni di ETH.

Ethereum ha testato questa zona di supporto durante le correzioni di dicembre, rimbalzando dalla zona dopo i ribassi. Tuttavia, il re delle altcoin è sceso sotto questo supporto chiave per la prima volta dal 9 novembre, toccando i 2.920 dollari lunedì.

Dopo il ritracciamento del 12% dai massimi del weekend, ETH ha testato il livello di breakout post-elettorale, confermando il range di prezzo di 2.900 dollari come supporto. Ethereum è rapidamente rimbalzato da questo livello, salendo del 9% fino al range di 3.100-3.200 dollari.

L'investitore cripto Miky Bull considera la recente performance di ETH il "setup perfetto per una massiccia inversione di tendenza". Il trader ha notato che questa potrebbe essere l'inversione che tutti si aspettavano.

L'analista Crypto Bullet ha sottolineato che il grafico di ETH somigliava al comportamento del 2021. Il grafico mostra che Ethereum ha visto un pattern simile durante il suo rally di oltre tre anni fa. Allora, la criptovaluta era scesa sotto la zona di supporto chiave di 3.100 dollari, confermando il pattern.

Tuttavia, ha riconquistato questo livello dopo un consolidamento di due settimane, che ha portato al breakout verso il massimo storico (ATH) di ETH. Secondo l'analista, Ethereum sta ripetendo questo pattern dopo il calo di ieri, suggerendo che la criptovaluta potrebbe essere vicina al raggiungimento di nuovi massimi storici.

Al momento della stesura dell’articolo, ETH è rimbalzato dell’1,49%, con un prezzo di 3.229 dollari. Il volume di scambio è diminuito del 40%, cosa che potrebbe indicare una nuova fase di accumulo, con gli investitori che detengono l’asset e non liquidano.

Uno sguardo alle meme coin: MEMEX

Se la situazione di Ethereum sembra speranzosa ma non è ancora del tutto fuori dal tunnel ribassista, quella di Meme Index è decisamente più intrigante per gli investitori che vogliono un token a bassa capitalizzazione. Il progetto, per sua natura, è sicuramente interessante per la sua capacità di avvicinare gli investitori al mondo delle meme coin, solitamente predilette dagli appassionati di criptovalute che già conoscono il mercato in maniera approfondita.

Meme Index vuole infatti semplificare l’approccio offrendo panieri preconfezionati, con meme coin suddivise in base a capitalizzazione di mercato, rischio e potenziale futuro. Gli investitori possono avere esposizione a questi panieri possedendo il token nativo MEMEX, attualmente in prevendita al prezzo di 0,0152243 dollari.

Gli indici previsti sono quattro: Meme Titan Index, Meme Moonshot Index, Meme Midcap Index e Meme Frenzy Index. Il primo include i grandi “player” del settore, come DOGE, SHIB e PEPE, ovvero meme coin ad alta capitalizzazione di mercato. Il secondo paniere include invece quelli con un market cap inferiore ma comunque ad alto potenziale. Per chi ha una bassa tolleranza al rischio c’è poi il Meme Midcap Index, con token a bassa capitalizzazione e dal costo contenuto. Infine, c’è il Meme Frenzy Index, ovvero il paniere più rischioso ma anche quello in grado di moltiplicare maggiormente i propri investimenti.

In aggiunta, i detentori MEMEX potranno votare i token inclusi nel Meme Frenzy Index, per aggiungere o sostituire token che non rendono più, facilitando ulteriormente l’introduzione di nuove meme coin negli indici.

Il 2025 potrebbe essere un anno particolarmente redditizio per le meme coin, per questo molti trader si stanno posizionando ora su Meme Index, fintanto che il prezzo è basso.

