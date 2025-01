I migliori launchpad Ethereum nel 2025

Gli investitori che apprezzano il mondo delle criptovalute e degli asset digitali avranno già sentito parlare dei launchpad. La storia potrebbe essere però differente per tutti coloro che non hanno dimestichezza con questo mondo, quindi è bene chiarire in anticipo cosa si intenda per launchpad.

Queste si distinguono come piattaforme specializzate che operano nel vasto mondo delle cripto e della tecnologia blockchain. Il loro scopo è quello di assistere nuovi progetti, in particolare token che non sono ancora disponibili per il grande pubblico, aiutando i team di sviluppo a ottenere una maggiore visibilità e assicurarsi così finanziamenti che aiutino a portare la loro visione sul mercato.

A differenza dei classici metodi di raccolta fondi, come le IPO (Initial Public Offerings), i launchpad di criptovalute si concentrano principalmente su ICO (Initial Coin Offerings) e IDO (Initial DEX Offerings). Oltre alla raccolta fondi, i launchpad sono spesso ricchi di funzionalità aggiuntive, che consentono agli investitori di avere tutte le informazioni del caso sul progetto che decidono di finanziare. Alla luce di queste informazioni, abbiamo selezionato alcuni dei migliori launchpad da prendere in considerazione se volete investire nel 2025 in nuovi progetti. Per la loro selezione sono stati presi in considerazione reputazione e affidabilità, semplicità d’uso dell’ecosistema, funzionalità aggiuntive e naturalmente le opportunità di listing presentate.

Ape Terminal

Ape Terminal è una nuova piattaforma decentralizzata per la raccolta di fondi per startup di criptovalute e blockchain tramite offerta pubblica iniziale su DEX (IDO). Secondo le promesse degli sviluppatori, si tratta di una piattaforma di lancio di nuova generazione dalle elevate potenzialità.

La piattaforma si distingue per l'uso di meccaniche FCFS (First Come, First Serve) combinate con una tradizionale lotteria – i possessori dei biglietti vincenti ricevono il diritto di riscattare l'allocazione, ma non gli asset stessi. Allo stesso tempo, il servizio addebita una commissione del 25% sull'importo dei token acquistati. A differenza dei suoi concorrenti, Ape Terminal elimina il meccanismo di blocco dei token per partecipare a una vendita di token o aumentare le probabilità di vincita. Inoltre, utilizza un modello Non-Token Gated nella sua architettura, grazie al quale la piattaforma riduce significativamente la soglia d'ingresso per i potenziali investitori nelle startup di criptovalute nella fase degli IDO.

Seedify

Seedify è un launchpad di tipo IDO, focalizzato su progetti e innovazioni blockchain. Questo incubatore decentralizzato dà potere alla nuova generazione di applicazioni e soluzioni basate sulle criptovalute, utilizzando il feedback e il coinvolgimento forniti dagli utenti del progetto e dalla comunità.

In Seedify chiunque può presentare la propria idea o innovazione sulla piattaforma. I progetti non sono soggetti al capriccio di un consiglio o di un individuo che decide il loro destino. Invece, è la comunità a votare per determinare chi è idoneo a ricevere un primo giro di finanziamento tramite un IDO. Con Seedify c’è la possibilità di investire in progetti in fase iniziale prima del loro lancio, quindi è uno strumento ottimo per gli investitori.

Best Wallet

Best Wallet, come suggerisce il nome, è uno strumento che non offre solo un launchpad ma è un wallet non custodial, realizzato appositamente per gli utenti che vogliono utilizzare il proprio smartphone come punto d’accesso per le dApps e criptovalute. Best Wallet permette di semplificare l’acquisto di cripto con il suo launchpad nella sezione Upcoming Tokens, dove è possibile trovare tutti i token non ancora quotati sugli exchange, acquistabili a un prezzo vantaggioso prima che ricevano il listing.

L’elemento che consente a Best Wallet di distinguersi dalle altre opzioni è la capacità di gestire tutti gli asset su diverse blockchain sfruttando una sola piattaforma grazie all’exchange integrato nell’app. Non è un caso quindi se è uno dei wallet più scelti dagli utenti, con una prospettiva di crescita notevole che potrebbe, entro il 2026, divenire una delle scelte fondamentali non solo per l’acquisto di cripto in presale, ma anche per gestire tutte le proprie criptovalute in modo semplice e immediato. Inoltre, i possessori del token nativo BEST, hanno notevoli vantaggi aggiuntivi, come la possibilità di partecipare alla fase 0 delle presale e sconti sulle commissioni di trading.

Scopri Best Token