Disabato-Unia-Coluccio (M5S): "Inutilizzato il fondo di sostegno per i lavoratori senza ammortizzatori sociali"

"Pessime notizie per il Piemonte. Oggi, in Commissione consiliare, la vice presidente Chiorino ha annunciato che non verrà rifinanziato a bilancio il fondo di sostegno al reddito per i lavoratori e le lavoratrici in disagio economico senza ammortizzatori. La misura, destinata a chi ha visto sospendere o cessare per cause involontarie il proprio rapporto di lavoro e non ha percepito prestazioni previdenziali ed assistenziali, prendeva sostegni erogati da Finpiemonte in base al reddito ISEE. Il fondo non verrà alimentato, ha spiegato Chiorino, perché rimasto sostanzialmente inutilizzato. Degli 800mila euro stanziati, infatti, solo 80mila sono stati effettivamente erogati. Una notizia che stride completamente con la situazione economica attuale e con le crisi occupazionali e lavorative che mettono in ginocchio di continuo la nostra Regione", attaccano Sarah Disabato, Alberto Unia e Pasquale Coluccio del M5S.

"È evidente come sia mancata un’adeguata campagna di comunicazione sulla misura, per la quale peraltro si poteva fare domanda a Finpiemonte in una finestra di poco più di tre settimane. Ricordiamo che il sostegno al reddito è previsto dalla Legge regionale 32/2023 voluta proprio dall’Assessora di Fratelli d’Italia. Presenteremo un question time per chiedere alla Giunta come intenda agire per far sì che quelle risorse vengano ridestinate e rese disponibili per tutti coloro che ne hanno diritto, consci del fatto che la misura può essere migliorata", sottolineano i tre consiglieri regionali pentastellati.

"Inoltre, abbiamo appreso che il fondo a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici in cassa integrazione non è ancora presente a bilancio. La Giunta ha annunciato che la misura vedrà la luce, ma al posto dell’utilizzo dei fondi Fse verranno utilizzate le risorse del Programma Gol, che al momento devono ancora essere trasferite. Ci auguriamo che i tempi non si dilatino ulteriormente, perché migliaia di lavoratori attendono risposte", hanno concluso i tre esponenti del M5S.