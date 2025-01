Stellantis dona 1 milione a Trump, Avs: "Insulto a lavoratori e lavoratrici in cassaintegrazione"

"Le vendite di Stellantis sono in calo? Se capita in Italia, Stellantis ripete come un mantra che per rilanciare la produzione servono incentivi statali. Se capita negli USA, invece, l'incentivo lo dà la società: Elkann ha deciso di donare 1 milione di Euro per la cerimonia di inaugurazione di Trump". Lo denunciano Marco Grimaldi, Alice Ravinale e Valentina Cera di AVS.

"Per noi è l'ennesimo schiaffo alle lavoratrici e ai lavoratori italiani e a tutto l'indotto. Stiamo parlando della stessa società che lascia al freddo operai e operaie torinesi: proprio ieri nel reparto cambi di Mirafiori, l'unico al momento operativo a fronte della cassaintegrazione che procede nelle carrozzerie, c'è stato uno sciopero perché per l'ennesima volta faceva troppo freddo.

Dopo i dividendi presi dagli azionisti e la buonauscita dorata a Tavares, questo assegno a sei zeri al miliardario che a breve diventerà presidente degli Stati Uniti dimostra per l'ennesima volta che non c'è alcuna crisi di Stellantis e che non ci sono alibi: la società presenti ora un piano di concreto produttivo e di assunzioni in Italia, partendo dal reshoring dei modelli FIAT prodotti all’estero".