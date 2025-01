Sorpresa Mirafiori: riparte la 500Bev, ma anticipa anche Maserati

Come spiegano le rsa FIOM, "la prossima settimana riprenderà l'attività lavorativa, a Mirafiori Carrozzeria. Per Maserati: Lastratura e Sigillatura lavoreranno da martedì 21 gennaio 2025 a venerdì 24 gennaio 2025. Revisione preventiva, cabina smalto e revisione finale lavoreranno da lunedì 20 gennaio 2025 a venerdì 24 gennaio 2025. Mentre per quanto riguarda il montaggio l'attività lavorativa riprenderà da lunedì 27 gennaio 2025. Verranno prodotte circa 30 vetture”.