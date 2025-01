$WEPE è la meme coin del momento? Raccolti 50 milioni di dollari in prevendita

Il settore delle meme coin ha avuto un notevole slancio nel 2024, tanto da essere considerato promettente dagli investitori per il 2025; con questo maggior potenziale sbloccato, meme coin come Wall Street Pepe hanno una marcia in più, costituita dalla fiducia dei trader.

Diamo un'occhiata più da vicino a ciò che rende questo asset una delle migliori meme coin di quest'anno, considerando anche l’andamento generale del mercato.

Wall Street Pepe e la sua prevendita esplosiva

Oggi gli investitori stanno optando per una diversificazione dei loro wallet, includendo anche le meme coin, di solito caratterizzate da una forte volatilità. Tuttavia molti, a scapito del rischio, sono alla ricerca della prossima criptovaluta che farà 1000x e tra le tante sul mercato Wall Street Pepe sembra essere promettente, essendo attualmente in prevendita.

Al momento sono stati raccolti $50 milioni, e ciò rende $WEPE la meme coin protagonista di questo inizio 2025, dato che poche prevendite possono vantare simili finanziamenti in poco tempo. Restano solo poche ore per un aumento del prezzo dell'asset attraverso una nuova fase della prevendita.

Infatti $PEPU, che è stata una delle migliori prevendite del 2024, può essere superata senza problemi da $WEPE. Questo dimostra anche un'evoluzione nella cultura delle meme coin, che iniziano a essere sempre più importanti nel mondo cripto. L'aumento di $DOGE, che è tra le più grandi meme coin sul mercato, accentuerà questa dinamica di ricerca del prossimo asset che riuscirà a registrare ottimi rendimenti entro il 2025.

Dopo $PEPE e $PEPU (Pepe Unchained), quindi, $WEPE prende il suo posto in classifica e guadagna gradualmente terreno. Questo aumenta di conseguenza le possibilità che l'asset venga inserito in un exchange Tier1.

Questo perché una prevendita che raggiunge i $50 milioni sottolinea chiaramente un elemento: il progetto è attraente, ha una base di partenza notevole e ha una forte proposta di valore . Quando sarà disponibile per la quotazione, $WEPE dovrebbe esplodere senza difficoltà.

WEPE inverte l'equilibrio di potere nel mercato delle criptovalute

È noto che storicamente il mercato delle criptovalute è dominato dalle balene. Questi grandi possessori influenzano il mercato delle meme coin, e delle criptovalute in generale, con acquisti e vendite multimilionarie. L'obiettivo è quello di manipolare il prezzo degli asset.

Tuttavia, Wall Street Pepe ha rivoluzionato questa dinamica con l'arrivo di $WEPE. I possessori di questo asset beneficeranno di una piattaforma che riunisce tutti i trader retail. Questi ultimi vedono in Wall Street Pepe un mezzo per combattere le balene e porre fine alla loro influenza sul mercato delle criptovalute.

Per la prima volta, i piccoli trader disporranno di informazioni sufficientemente importanti per ottenere buoni risultati sul mercato e fare carriera nel trading di criptovalute. Si tratta di un equilibrio di potere invertito che spariglierà le carte dell'ecosistema come lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni.

Con il passare del tempo, gli investitori si renderanno conto della necessità di unirsi all'esercito di $WEPE e di abbandonare le meme coin tradizionali, spesso volatili e a loro volta dominate da asset più grandi come $DOGE o $PEPE.

Quali sono i vantaggi di WEPE?

Mentre $DOGE è una semplice meme coin che si basa sulla sua posizione storica e sul suo iconico meme a tema shiba, che ne rappresenta l'immagine, $WEPE va ben oltre. Infatti, questa meme coin offre prima di tutto un meccanismo di staking degno dei più grandi progetti di finanza decentralizzata.

Parallelamente alla prevendita, mettendo in staking i propri token $WEPE, si riceveranno dei rendimenti consistenti, anch'essi distribuiti in $WEPE. Questo meccanismo inflazionistico è interessante. L'offerta sarà limitata a 200 miliardi di token entro settembre 2027, rendendola una meme coin in cui i token circolanti saranno rilasciati al 100%, come nel caso di $DOGE. Attualmente, c’è un APY del 25%.

$WEPE insomma rappresenta una versione migliorata per le meme coin, includendo nuovi casi d'uso, con l'obiettivo di portare nuove dinamiche sul mercato.

Infatti per contrastare il fenomeno delle balene che tendono a monopolizzare il mercato, il team di esperti di Wall Street Pepe ha creato questa piattaforma che consente ai trader al dettaglio di utilizzare le stesse strategie che hanno portato le balene al successo. Il loro obiettivo è quello di aiutare la comunità a superare in astuzia le balene, condividendo informazioni esclusive sul trading delle cripto migliori.

Per la prima volta, inoltre, i piccoli trader hanno l'opportunità di lavorare insieme e ottenere dei vantaggi anche in termini di tempistiche, dato che diventando titolari di WEPE si ha la possibilità di essere informati in anticipo sui nuovi e promettenti asset di mercato.

Acquistare ora prima che sia troppo tardi

Sebbene la questione di una futura quotazione di $WEPE sembri imminente, non è ancora stata fissata una data precisa. I progetti in prevendita spesso fissano obiettivi finanziari, a volte difficili da raggiungere, ma Wall Street Pepe è sicuro di superare le aspettative.

Pur non evidenziando un obiettivo specifico, la prevendita a $50 milioni sembra garantire il successo del progetto.

A titolo di confronto la migliore prevendita del 2024, ovvero quella di Pepe Unchained, ha raggiunto i $73 milioni nel 2024. Per superare l'impresa di PEPU, Wall Street Pepe dovrà raccogliere circa $1,18 milioni al giorno entro la fine di gennaio o l'inizio di febbraio.

A quel punto sarà possibile un'acquisizione di valore grazie alla quotazione sugli exchange Tier 1.

Il 2025 promette bene a prescindere dopo il successo dello scorso anno, con una prevendita che ha raggiunto in poco tempo i $45 milioni e delle previsioni molto favorevoli.

Il progetto è partito bene dall’inizio, riuscendo a raccogliere oltre $38 milioni, e in meno di due settimane dall'inizio dell'anno a questa impresa si sono aggiunti altri $7 milioni.

I risultati ottenuti finora indicano che Wall Street Pepe è partito alla grande sul mercato, ed è bene cavalcare l’onda di questo entusiasmo prima che sia troppo tardi.

L'introduzione sugli exchange sarebbe molto probabile per questo mese, a patto che Wall Street Pepe continui il suo percorso nella stessa direzione.

Per gli investitori che non hanno ancora colto l'occasione, è il momento di acquistare WEPE e approfittare del prezzo basso. Pepe Unchained, tanto per fare un esempio, è passato da $0,008 a $0,06858, il che corrisponde a un impressionante rendimento del 757,25%.

Per approfittare di un prezzo ancora vantaggioso, WEPE è disponibile a $0,00036649 prima del prossimo aumento nei prossimi giorni.

