Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo cerca il tris con Busto Arsizio

Sarà una sfida importante per l’ambizione delle due squadre: la Wash4green Pinerolo domani, domenica 19 gennaio, alle 17, al Pala Bus Company ospiterà una sorpresa del campionato, Eurotek Uyba Busto Arsizio.

Dopo le vittorie convincenti con Firenze e Perugia, le ‘pinelle’ cercano il tris in sette giorni e una ‘vendetta’ per l’andata, che si era chiusa per 3-2 per le lombarde. Altri tre punti potrebbero ravvivare ulteriormente le speranze di play-off, perché l’ottava in classifica, Vallefoglia, è a 2 punti. Le bustocche invece sono settime, a +8 da Pinerolo che è nona e sono una delle sorprese del campionato.