La Reale vince e convince: al Pala Gianni Asti travolta Orzinuovi

Terza vittoria consecutiva per la squadra di coach Boniciolli

Terza vittoria consecutiva per la Reale Mutua Basket Torino che al Pala Gianni Asti travolge la Gruppo Mascio Orzinuovi sul risultato di 96-69. La squadra di coach Boniciolli gioca un’ottima partita senza sbavature, controllando il match dall’inizio alla fine, trascinata dal duo americano in stato di grazia: 27 punti per l’MVP del match Kevion Taylor, mentre Ajayi iscrivere a referto la solita mostruosa doppia doppia da 24 punti e 15 rimbalzi. Fondamentale l’apporto di capitan Schina (14 punti e 6 assist) e di Matteo Montano (16 punti, 3/6 da 3). Due punti fondamentali per la classifica dei gialloblù, che certificano - nel caso ce ne fosse bisogno - lo stato di crisi assoluta che sta attraversando Orzinuovi (avversaria diretta dei gialloblù per rincorsa playoff) alla quinta sconfitta consecutiva. Dopo lo sciopero contro Nardò, torna al Pala Gianni Asti a sostenere la squadra anche il tifo organizzato, nonostante la contestazione di una parte della curva all’indirizzo del solo coach Boniciolli. CRONACA La Reale Mutua Torino parte fortissimo con Ajayi, Ladurner e Montano che dopo poco spediscono gli ospiti a -5 (7-2). Orzinuovi, subito costretta ad inseguire, si affida all’ex gialloblù guariglia e al play Bossi, ma a metà della prima decina la bomba del 14-6 messa a segno da Severini suggerisce a coach Bianchi di rifugiarsi in time out. All’uscita dalle panchine non cambia la musica, perchè inizia il Kevion Taylor Show: 12 punti in 5 minuti dello scatenato nativo di Milwaukee consentono a Torino di chiudere il primo quarto sul 30-17. Nella seconda frazione è ancora Torino a controllare la sfera, con la squadra lombarda che trova la via del canestro solo grazie ai viaggi in lunetta di Bossi e Moretti o ai canestri estemporanei di Johnson. La Reale Mutua grazie alla precisione dai 6.75 di capitan Schina e ai canestri di Ajayi e Montano riesce a ritoccare il vantaggio e ad andare all’intervallo lungo sul + 14 (48-34). Ad inizio della ripresa la squadra di coach Boniciolli sembra voler subito mettere la parola fine al match e accelera trovando il massimo vantaggio di +24 (63-39) con Ajayi. L’ennesimo colpo subito, però, non manda al tempo Orzinuovo che, lanciata da Johnson, prova a rifarsi sotto trovando un parziale di 9-0 (63-48). Sul finale della terza frazione i gialloblù controllano con Schina e Seck, concedendo agli ospiti di recuperare un solo punto sul vantaggio acquisito nei primi venti e si va alla quarta frazione sul 67-54. Negli ultimi dieci la Reale Mutua travolge Orzinuovi in maniera netta: il parziale di 29-15 non lascia spazio ad interpretazioni e regala ai gialloblù due punti importanti. Finale 96-69. Reale Mutua Torino - Gruppo Mascio Orzinuovi 96-69 (30-17, 18-17; 19-20, 29-15)

Torino: Taylor 27, Seck 3, Ghirlanda 2, Schina 14, Osatwna, Montano 16, Avino, Garuzzo, Severini 6, Ajayi 24, Ladurner 4. All. Boniciolli

Orzinuovi: Loro, Bossi 12, Williams 19, Bertini 2, Bergo NE, Costi, Bogliardi 2, Guariglia 12, Johnson 15, Moretti 7. All. Bianchi

SM

