La movida che non ti aspetti, monopattini e bidoni “parcheggiati” sopra le auto

Più che vandali, ragazzini annoiati. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio ignoti si sono divertiti a salire sopra le auto in sosta per “parcheggiare” monopattini e bidoncini della raccolta differenziata.

È quanto successo a borgo San Paolo, in via Caraglio (ben due episodi) e in via Monginevro angolo via Costigliole. Sempre nel quartiere c’è chi si è svegliato scoprendo persino un carrello della spesa sopra alla propria auto.

E gli atti vandalici non finiscono qui. La settimana scorsa, in zona Cenisia, qualcuno si è divertito a spaccare gli specchietti alle auto parcheggiate in via Frejus. “Tra via Cesana e via Revello ho contato almeno dieci auto danneggiate” così una residente. “Episodi preoccupanti, c’è una mancanza di rispetto senza precedenti” così il consigliere della Circoscrizione 3, Stefano Bolognesi.