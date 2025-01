Mirafiori riaccende i motori, ripartite oggi le produzioni in Carrozzeria: oltre alle 500bev, anche le Maserati

A suo modo, un giorno "storico" per Mirafiori. Nella storica fabbrica di Stellantis, infatti, sono ripartite oggi alcune delle lavorazioni all'interno del settore Carrozzeria. Una conferma, per quanto riguarda la 500bev, ma anche una novità (piacevole) per quanto riguarda i modelli di Maserati.Se infatti nel primo caso era proprio il 20 gennaio la data preventivata per la ripartenza dell'attività, per il Tridente si era parlato di inizio febbraio. Invece, al tirare delle somme, si è deciso di ripartire con una decina di giorni di anticipo.

In particolare, Maserati è ripartita con gli addetti della revisione preventiva, della cabina smalto e della revisione finale, che da oggi proseguiranno almeno fino a venerdì 24 gennaio. Lastratura e sigillatura, invece, ripartiranno domani: si andrà da martedì 21 gennaio 2025 a venerdì 24 gennaio 2025.

Per quanto riguarda infine l'attività di montaggio, l'attività lavorativa riprenderà tra una settimana: più precisamente lunedì 27 gennaio. Secondo quanto annunciato dall'azienda ai sindacati, saranno prodotte circa 30 vetture.

Per quanto riguarda invece la 500elettrica, si lavorerà da oggi fino al 31 gennaio.