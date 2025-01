Il Cda di Acea dà il via libera alla cessione dell’Acqua, Pinerolo frena

Venerdì il Cda di Acea Pinerolese Industriale ha dato il via libera alla cessione del ramo di azienda del Settore idrico a Smat. I sindaci dovrebbero approvare la proposta in Consiglio comunale e ratificarla nell’assemblea dei soci del 29 gennaio. Ma difficilmente sarà così, perché anche Pinerolo frena.

A fine anno il sindaco Luca Salvai era intenzionato a portare in Consiglio la cessione del ramo di azienda, ma era stato rallentato dalle minoranze di Lega e Pd. Nella commissione comunale Bilancio dell’8 gennaio il primo cittadino aveva spiegato le sue ragioni: “Ero preoccupato da cosa sarebbe successo il 1° gennaio 2025, quando il servizio avrebbe dovuto passare a Smat e non sapevo cosa sarebbe accaduto se non fosse stata approvata la cessione. Una volta visto che Smat continua a dare affidamenti diretti ad Acea, non c’è più l’urgenza e si può ragionare”. Quello che adesso vuole fare, dopo la frattura con alcuni sindaci, contrari al passaggio a Smat, che si sono riuniti il 2 gennaio a Villar Perosa e poi sono andati il 13 in Regione dall’assessore all’Ambiente Matteo Marnati. Salvai ha scritto una lettera ufficiale proprio in merito a questo incontro, chiedendo formalmente di avere informazioni sul contenuto, e precisando che: “Il Comune di Pinerolo intende sospendere ogni determinazione in merito in quanto si ritiene opportuno conoscere prima se e quali siano le eventuali prospettive diverse percorribili. Si richiede pertanto formalmente agli enti in indirizzo di esprimersi e di fornire al sottoscritto, e per conoscenza a tutta l’assemblea dei soci e agli altri soggetti coinvolti per conoscenza, informazioni chiare in merito all’incontro tenuto in Regione e qual sia ad oggi, anche tenuto conto della delibera del Cda formalmente trasmessa dalla Società, il loro orientamento in merito a questa vicenda.