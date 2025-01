Vignale presenta il bilancio dell’assessorato 2025/27: 120 milioni per valorizzare il patrimonio dei beni regionali

Questo pomeriggio l’Assessore Regionale al Patrimonio e ai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) Gian Luca Vignale ha presentato ai membri della Prima Commissione del Consiglio Regionale il Bilancio di Previsione per il triennio 2025/27 per le deleghe a lui assegnate. Per quanto riguarda il Patrimonio saranno impegnati oltre 120 milioni di cui 40 milioni già nel 2025. Mentre per i Fondi FSC saranno messi a disposizione dei Comuni Piemontesi 139 milioni dei quali 97 milioni nel corso del prossimo anno.

Il Piano di Investimenti per il Patrimonio prevede un investimento che mira a valorizzare, riqualificare e rifunzionalizzazione i beni faro dell’offerta turistico culturale della Regione.

I principali interventi del triennio:

· 12 Milioni per Palazzo Cisterna, Biella

· 8,4 Milioni per Podere San Giovanni, Stupinigi (TO)

· 7,3 Milioni Villa San Remigio, Verbania

· 5 Milioni per l’ex sede dei Giudici di Pace in via dei Mughetti, Torino

· 5 Milioni Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, Buttigliera Alta (TO)

· 4,8 Milioni Castello di Val Casotto, Pamparato (CN)

· 2,5 Milioni Galoppatoio La Marmora, Venaria Reale (TO)

· 2,5 Milioni Tenuta Cannona, Carpeneto (AL)

· 2 Milioni Castello di Miasino, Miasino (NO)

· 1,8 Milioni Giardino Botanico Rea, Trana (TO)

· 1,8 Milioni per la ex stazione di Porta Milano, Torino

Gli FSC, invece, sono stati suddivisi in due linee.

La prima destinata a 6 Accordi di Programma siglati tra Regione e Enti Locali. Questi Comuni riceveranno 34 milioni nel 2025 per realizzare 44 interventi.

La seconda linea destinata a 805 Comuni Piemontesi suddivisi in 24 Aree Omogenee. Riceveranno un complessivo di 105 milioni che serviranno a finanziare oltre 900 progetti. Nel 2025 le Aree Omogenee riceveranno una prima parte dei Fondi corrispondenti a 63 milioni di euro, mentre i restanti 43 milioni nel biennio successivo a completamento degli interventi.

"Il piano di investimenti presentato, oggi, in Prima Commissione – spiega l'assessore Vignale – segue la volontà di valorizzare il patrimonio regionale. Grazie a questi interventi molti di questi beni torneranno ad essere fruibili e visitabili, diventeranno volano dell’economia turistica dei territori e riapriranno le porte. Un impegno a restituire ai piemontesi l’utilizzo e il giusto valore delle proprietà pubbliche.

Sui Fondi di Sviluppo e Coesione abbiamo cambiato radicalmente approccio rispetto al passato – continua Vignale – grazie agli Accordi di Programma e ancora di più attraverso le Aree Omogenee abbiamo raggiunto oltre 800 comuni piemontesi con i quali abbiamo concordato e concertato gli interventi. Molti di questi, piccoli e piccolissimi, non avevano mai avuto accesso a fondi europei. Grazie a questi piani potranno realizzare molte opere tenute nel cassetto per anni. Per merito dell’impianto della gestione attraverso le Aree la Regione distribuendo 105 milioni di euro ha generato, grazie al cofinanziamento degli Enti Locali, ricadute per un complessivo di 127 milioni totali che permetteranno di progettare e realizzare 900 progetti. Ringrazio il Gruppo Consiliare della Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale per aver supportato il processo di condivisione con i territori, suggerito e condiviso interventi relativamente alle diverse aree piemontesi, aver svolto un costante rapporto di collegamento tra gli Amministratori Locali e l’Assessorato. Nessuno indietro, avanti tutti".