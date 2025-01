Traffico illecito di migranti, arrestati in sette

Nelle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato e la Polizia Locale di Milano hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano, su richiesta della Procura, nei confronti di sette persone accusate di aver organizzato un traffico illecito di migranti. L’operazione ha interessato le province di Milano, Brescia, Bergamo, Varese, Monza e Brianza, Novara, Teramo, Aosta e Torino.

Le indagini, condotte congiuntamente dalla Polizia Locale di Milano e dagli Uffici di Polizia di Frontiera di Bardonecchia e Aosta, hanno evidenziato un fenomeno criminoso radicato presso l’autostazione di Lampugnano, principale snodo per autobus nazionali e internazionali. Qui, migranti irregolari arrivati in Italia tramite rotte mediterranee cercavano di spostarsi verso altri Paesi europei sfruttando il regime di libera circolazione dello spazio Schengen.

I “favoreggiatori” individuati, dietro compensi tra i 100 e i 250 euro a persona, facilitavano tali spostamenti acquistando biglietti di viaggio con generalità false e cercando di corrompere o intimidire gli autisti degli autobus affinché trasportassero i migranti senza controllare i documenti. In alcuni casi, si sono verificati episodi di minacce e aggressioni fisiche.

Le accuse nei confronti degli indagati includono il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 D.Lgs. 286/1998), aggravato dall’organizzazione in gruppo e dall’obiettivo di trarre profitto. Per sette di loro è stata disposta la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Rimini. Continuano le ricerche per rintracciare un ulteriore soggetto destinatario di misura coercitiva.