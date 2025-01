Cultura, rinnovo dell'accordo per il Salone del libro di Torino: contributo di 1,3 milioni

Il Consiglio delle Autonomie locali (Cal), presieduto da Mauro Barisone, ha espresso parere favorevole a maggioranza al disegno di legge 62, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)”, e sulla proposta di deliberazione 68, cioè la nota di aggiornamento al Defr 2025-2027, auspicando che vengano accolte alcune osservazioni.

L’assessore Andrea Tronzano ha illustrato brevemente il provvedimento sulla legge di stabilità che contiene disposizioni finalizzate al rifinanziamento e alla rimodulazione delle leggi regionali di spesa, al contenimento degli oneri derivanti dal debito regionale, nonché misure per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025-2027 e modifiche alla legge del 2023 per la programmazione e la gestione del Salone internazionale del libro di Torino, a cui è destinato un contributo di 1,3 milioni di euro.

Come si legge sulla relazione al Bilancio, “la Fondazione Circolo dei lettori, di cui la Regione è a oggi fondatore unico, ha una comprovata esperienza nella realizzazione di eventi nel campo della promozione della lettura”. “L’accordo tra Regione e Fondazione è scaduto nel 2024, si ritiene quindi opportuno rinnovarlo al fine di proseguire la proficua collaborazione tra soggetti pubblici e privati e assicurare in tal modo il rafforzamento di una solida governance della manifestazione e il buon esito della stessa”. L’assessore Tronzano ha colto l’occasione per assicurare gli amministratori presenti che in sede di bilancio di previsione il comparto degli enti locali non subirà tagli, specificando che l’ammontare complessivo dei fondi ad esso destinati è pari a 195, 9 milioni di euro, di cui 22, 8 milioni di risorse specificatamente regionali.

Tra le osservazioni del Cal è emersa la necessità di destinare una quota più consistente delle risorse regionali direttamente ai singoli Comuni, anziché alle loro aggregazioni, in particolare prevedendo un contributo straordinario libero annuo per ogni singolo piccolo Comune.

L’assessore si è congedato raccogliendo l’invito, emerso dall’assemblea odierna, di un successivo tavolo di confronto e di approfondimento fra la Regione e le Autonomie locali.