Torino, cuore pulsante dell’innovazione industriale e tecnologica, sta testimoniando una significativa trasformazione nel settore energetico grazie al contratto dual casa offerto da Wekiwi. Questa soluzione integrata di gas e luce si propone come un catalizzatore per una gestione energetica più efficiente e sostenibile, in linea con le crescenti esigenze della popolazione urbana.

Torino al Centro dell’Evoluzione Energetica

Con oltre 60% delle abitazioni urbane che necessitano di soluzioni energetiche rinnovate per migliorare l’efficienza energetica, Torino rappresenta un modello ideale per l’introduzione del “contratto dual casa”. Secondo i dati recenti, il consumo medio di energia nelle abitazioni torinesi è diminuito del 5% negli ultimi cinque anni, segno di una crescente consapevolezza e necessità di sistemi energetici più efficienti.

Tecnologia Avanzata per un Futuro Sostenibile

Wekiwi impiega tecnologie di ultima generazione che consentono di monitorare e ottimizzare il consumo energetico in tempo reale. Questi sistemi non solo assicurano un servizio affidabile ma permettono anche una riduzione del consumo energetico fino al 10% annuo, contribuendo significativamente alla sostenibilità ambientale.

Un Servizio Clienti Proattivo

Il focus di Wekiwi sul servizio clienti si traduce in un tasso di soddisfazione che supera l’85%, con un team dedicato che offre consulenze personalizzate, assicurando che ogni residente a Torino possa beneficiare pienamente delle potenzialità del contratto dual casa. La prossimità del servizio clienti aiuta a mantenere un dialogo aperto e costruttivo, essenziale per l’adattamento e il miglioramento continuo del servizio.

Impatti e Prospettive Future

Con l’obbiettivo di ridurre le emissioni di CO2 a Torino, è da sottolineare l’importanza di queste innovazioni per un futuro urbano più pulito. Con una crescita prevista del 15% nella domanda di soluzioni integrate di gas e luce nei prossimi tre anni, Torino si sta posizionando come un leader nell’adozione di pratiche energetiche sostenibili.