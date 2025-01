A Torino appartamenti e stanze singole per chi è stato sfrattato e ha perso il lavoro

Inaugurato un nuovo housing in via Fiesole 15/A

Appartamenti e stanze singole per rispondere all’esigenza temporanea e urgente di una casa da parte di famiglie e persone che si trovano in difficoltà perché hanno perso la casa o il lavoro. È il nuovo housing sociale che è stato inaugurato questo pomeriggio in via Fiesole 15/A.

Investimento 2.5 mln di euro

L'immobile, di proprietà comunale e in precedenza utilizzato dai Servizi educativi, è stato ristrutturato sia all'interno che esterno grazie ad uno stanziamento di 2.5 milioni di euro da parte di Intesa Sanpaolo. La struttura, per cui è attivo il servizio di accompagnamento con il contributo di Compagnia di San Paolo, è aperta sette giorni su sette h24.

La Città di Torino ha impegnato 1.245.000 euro di risorse PN Metro Plus cofinanziate da spesa comunale per la gestione della struttura per il periodo 2024-2026, oltre a 210mila euro per l’acquisto di arredi e attrezzature.

A tagliare il nastro sono stati oggi il sindaco Stefano Lo Russo e l’assessore alle Politiche Sociali e Abitative Jacopo Rosatelli insieme al presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, al presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo Marco Gilli e al presidente della cooperativa Animazione Valdocco Paolo Petrucci.

I commenti

"Qua - ha spiegato Rosatelli - troveranno e trovano accoglienza abitativa, oltre all'opportunità di acquisto di un'autonomia piena, le persone che si trovano in emergenza. La fase difficile che sta attraversando il Paese qua si concretizza con una risposta".

Gian Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo, ha commentato: "Io rappresento una banca, che qui fa il suo mestiere: trasformare la moneta in qualcosa di utile come le politiche sociali". "Il progetto - ha aggiunto - porta pieno vantaggio per la cittadinanza perché migliora la situazione di nuclei familiari in difficoltà, recupera un bene in disuso, ha ricadute in termini occupazionali e sarà di beneficio a tutto il quartiere".

Lo Russo: "Risposta concreta ai fragili" Per il sindaco Stefano Lo Russo: "In questo luogo persone e famiglie fragili troveranno una risposta concreta per far fronte all’emergenza abitativa e alle diseguaglianze socio-economiche e un approdo da cui ripartire. Quello che inauguriamo oggi è davvero un bell’esempio dei benefici della collaborazione tra pubblico e privato”.

Come funziona

L’edificio è stato completamente rimesso a nuovo ed è organizzato su due piani, con oltre 1500 metri quadrati di superficie e un'area verde. L'housing potrà accogliere due tipologie di ospiti: quella di medio lungo periodo, in ambienti dedicati e composti sia da unità abitative autonome per nuclei familiari, che da stanze di tipo alberghiero, per una capienza totale di 69 persone e quella di breve periodo dedicata all'accoglienza in pronto intervento ed emergenziale, sia per singole persone che per nuclei familiari, per una capacità massima di 20 posti.