Tenta un furto all'ecocentro di via Salgari, arrestato dalla polizia

Smascherato mentre tenta un furto all’Ecocentro, per questo motivo gli agenti del commissariato di Barriera Milano hanno arrestato nelle scorse ore un 42enne di origini ucraine.

Il fatto ieri sera, verso le 21.30, in via Salgari (nel quartiere Regio Parco) quando la polizia, allertata da alcuni operatori, è intervenuta immediatamente sul posto per parlare con il personale di vigilanza e perlustrare la struttura. Beccando, durante un giro di controllo, una persona vestita con un vistoso giubbotto rosso che tentava di scappare via, scavalcando la recinzione.

A tradire il fuggitivo il rumore provocato da un cassone. L’uomo, con addosso un sacchetto colmo di materiale metallico, non ha opposto resistenza ed è stato fermato per tentato furto aggravato. La Procura della Repubblica di Torino ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto.