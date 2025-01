CHIOSCO MOBILE: innovazione e design al SIGEP di Rimini

L’azienda, nota in tutta Italia e all'estero per i suoi chioschi ad uso street food, ma anche come punto informazione o di servizio, ha presentato le ultime innovazioni della linea Delight, riscuotendo grande interesse e curiosità tra i professionisti del settore.

Chiosco Delight 2: Eleganza e funzionalità per la gelateria

Tra i protagonisti dell’evento spicca il Chiosco Delight 2, un concentrato di design e praticità pensato per gli operatori della gelateria. Caratterizzato da cornici rosa brillantinate e un interno decorato con un tappeto di rose, il Delight 2 non è solo un chiosco, ma un’esperienza visiva in grado di attirare anche la clientela più esigente.

Al suo interno, una gelateria a vista permette ai visitatori di ammirare la freschezza e la qualità dei prodotti offerti. Nonostante le dimensioni contenute, il design intelligente garantisce spazi ottimizzati per un’organizzazione efficiente. Le ampie finestre laterali, vero punto di forza estetico e pratico, offrono una visibilità eccellente dei prodotti esposti, rendendo semplice la gestione simultanea di food e beverage.

Il Delight 2 non è solo uno strumento di lavoro, ma una tela personalizzabile: gli operatori possono scegliere tra diverse opzioni per esaltare l’immagine del proprio marchio, creando un chiosco unico e riconoscibile.

Chiosco Delight 3: Sostenibilità e versatilità per la pizzeria

Grande attenzione ha ricevuto anche il Chiosco Delight 3, progettato per rispondere alle esigenze del mondo della pizza e non solo. Lungo tre metri, questo modello è dotato di una saladette con piano in granito, perfetta per la preparazione degli ingredienti freschi, e di un forno avanzato, capace di cuocere pizze, pinse e altri prodotti con un equilibrio impeccabile tra croccantezza e morbidezza.

L’ampia finestra frontale, studiata per massimizzare l’esposizione dei prodotti, consente ai clienti di ammirare la varietà dell’offerta gastronomica e di interagire facilmente con l’operatore. Ma la vera novità è l’integrazione di un pannello solare, che permette al Delight 3 di ridurre i consumi energetici e l’impatto ambientale, offrendo una soluzione eco-sostenibile senza compromessi sulle performance.

Questo chiosco rappresenta una proposta innovativa per chi desidera entrare nel settore della ristorazione mobile o ampliare la propria attività con un modello pratico, efficiente e rispettoso dell’ambiente.

Una gamma completa per ogni esigenza del foodservice

Oltre ai modelli Delight, CHIOSCO MOBILE ha presentato un’ampia gamma di chioschi bar, sia fissi che mobili, omologati per l’uso stradale e facilmente trainabili con una patente di tipo B. Le opzioni disponibili spaziano da gelaterie a paninoteche, pizzerie, birrerie, pasticcerie, cocktail bar e persino info point, garantendo soluzioni su misura per ogni tipo di attività.

Gli operatori possono scegliere tra chioschi già allestiti e pronti all’uso o optare per personalizzazioni che valorizzino ulteriormente il proprio marchio. Questa flessibilità consente di cogliere al meglio le opportunità offerte dagli eventi di street food, fiere di settore e servizi di catering per feste private.

Il SIGEP 2025 ha confermato ancora una volta il suo ruolo centrale nell’ispirare il futuro del foodservice. La partecipazione di CHIOSCO MOBILE, con i suoi chioschi Delight 2 e Delight 3, ha mostrato come design, funzionalità e sostenibilità possano unirsi per creare soluzioni innovative e accattivanti per il settore della ristorazione mobile.

CHIOSCO MOBILE

Sito web: www.chioscomobile.eu

Telefono: (+39) 011 9906831

Cellulare (+39) 328 8864897

Email: antonella.chioscomobile@gmail.com