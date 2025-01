Il Ristorante Orselli di Melle e le sue carni Piemontesi

A Melle, lo splendido borgo incastonato nella Valle Varaita, il Ristorante Orselli suscita molta curiosità e apprezzamento anche da gente che arriva da lontano, e per questo abbiamo voluto saperne di più da Diego, titolare degli Orselli, ponendogli alcune domande.

A quasi cinque anni dall'apertura, qual è la filosofia del Ristorante Orselli?

In questi anni di lavoro nel settore ho notato come l'offerta gastronomica del nostro territorio si stia spostando drammaticamente verso il fast food o proposte, diciamo così, “esotiche” che il mercato offre a prezzi bassi.

A soffrire sono invece le trattorie e i ristoranti tipici, i locali più autentici che hanno da sempre l'onore e onere di tutelare il nostro inestimabile patrimonio gastronomico.

Quello che vogliamo fare qui da noi è proporre la cucina piemontese fatta bene (quasi come quella della nonna) ma soprattutto grigliare bistecche di carni eccellenti a prezzi ragionevoli; il mio ragionamento è semplice, se non si può fare in Piemonte, non si può fare e basta.

Non è raro trovare carni vendute a 80/100 euro al Kg in brasserie. Certo, la materia prima è costosa – ed è giusto ci debba stare anche il margine di guadagno – ma rischia di diventare un prodotto che in pochi si possono permettere.

Da dove arrivano le vostre carni?

Noi personalmente lavoriamo con allevatori locali, dai quali acquistiamo 2/3 bestie intere all'anno oppure con fornitori affidabili dai quali selezioniamo femmine a fine carriera o con i quali abbiamo accordi di acquisto di diversi tagli più e meno pregiati (ad esempio ti prendo la lombata per le bistecche ma anche fegato, rognoni e ossibuchi che sono più difficili per te da commerciare).

Questo ci permette di mantenere le nostre Costate e Fiorentine ad un prezzo tra i 48/54 euro al Kg.

Viva la ciccia quindi!

Novità?

Ah già: il venerdì sera facciamo l'AperiOrselli, a € 25, che prevede:

Bevanda

Gran mix di stuzzicherie a base carne, formaggio e vegetariane

Dolce e caffè

Non ci resta che sapere come prenotare, giusto?

Per informazioni e prenotazioni non esitateci a contattarci al 3714688012.

Il Ristorante Orselli si trova a Melle, in Via Tre Martiri 53, terza entrata del paese arrivando da Saluzzo e prima scendendo dalla valle, con un grande parcheggio riservato.

E non dimenticate di seguirci sui nostri profili Instagram e Facebook @ristoranteorselli