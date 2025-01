Botteghe, ma anche giochi di ruolo: si cercano proposte per il rilancio del Borgo Medievale

AAA: cercasi nuova funzione ed idee per rilanciare il Borgo Medievale di Torino. La Città ha lanciato un avviso per individuare possibili modalità di gestione e suggestioni per valorizzare il complesso storico nel cuore del parco del Valentino.

La storia del Borgo

Falso storico d’autore, realizzato su progetto di Alfredo d’Andrade per l’Esposizione Generale Italiana del 1884, il Borgo Medievale è oggi uno dei luoghi più suggestivi e amati di Torino. La struttura, fedele riproduzione di un villaggio del XV secolo ispirato alle architetture del Piemonte e della Valle d’Aosta, riaprirà al pubblico nel 2026 al termine dei lavori di riqualificazione e restauro, finanziati dal PNRR.

Medioevo filo conduttore

Dopo i lavori, la Giunta cerca così idee per il rilancio del bene. Il Medioevo dovrà essere il filo conduttore delle attività e delle destinazioni d'uso dei diversi ambienti: l'obiettivo è di attrarre un pubblico ampio, anche attraverso l’uso di tecnologie digitali. Le proposte dovranno poi valorizzare il Museo della Rocca.

Previste anche botteghe di artigianato, bar e ristoranti, ma anche - ad esempio - attività legate al filone del gaming e dei giochi di ruolo, che ben si prestano ad essere ambientati nel Borgo Medievale.

L'obiettivo della call, come sottolinea la vicesindaca Michela Favaro, "è sondare il mercato per individuare soluzioni che coniughino sostenibilità economica e utilità sociale”.

"Al termine della riqualificazione - aggiunge l'assessora alla Cultura Rosanna Purchia - il complesso diventerà parte integrante del nuovo polo culturale che sta nascendo sulle rive del Po".

I lavori al Valentino

Finanziati con 6 milioni di euro, i lavori in corso nel complesso riguardano interventi di efficientamento energetico e degli impianti, il restauro e l’ammodernamento dei locali e di valorizzazione degli elementi architettonici e strutturali esistenti. Gli interventi si inseriscono nel più ampio progetto, “Torino, il suo parco e il suo fiume: memoria e futuro”, finanziato con fondi PNRR, che comprende la realizzazione della nuova Biblioteca Civica di Torino Esposizioni, la riqualificazione del Teatro Nuovo, il ripristino della navigazione sul Po e la riqualificazione in chiave ambientale del Parco del Valentino.

Le idee progettuali dovranno essere inviate entro il 30 giugno 2025 tramite PEC a areaserviziculturalicultura@<wbr></wbr>cert.comune.torino.it, specificando nell’oggetto “Istanza di partecipazione all’avviso di consultazione preliminare di mercato ex art. 77, comma 1, d.lgs. 36/2023 relativo al Borgo Medievale.