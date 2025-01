Giornata Memoria, il reading con Betto e Colombo fa tappa a Rivarolo Canavese

Prosegue la tournée di La notte, spettacolo con Giovanni Betto (voce) e Carlo Colombo (musica) tratto dall’omonimo romanzo di Elie Wiesel, in occasione della Giornata della Memoria e a 80 anni di distanza dalla liberazione di Auschwitz.

Dopo le repliche in Trentino Alto Adige, Toscana ed Emilia Romagna, gli artisti saranno a Rivarolo Canavese presso il salone polivalente. Due gli appuntamenti da segnare in agenda: dapprima martedì 28 gennaio, alle ore 21 (ingresso libero) e poi al mattino per gli studenti delle scuole superiori (ore 9:30), a conferma della particolare attenzione che Luisa Trevisi, organizzatrice e artist manager, riserva alle giovani generazioni.

Il reading con accompagnamento musicale dal vivo proseguirà quindi la sua tournée fino al 31 gennaio, toccando i teatri e i luoghi della cultura di San Vito al Leguzzano (Vicenza) e Conegliano (Treviso).