Gli 80 anni dalla Liberazione: un bando per contributi a Comuni, Associazioni, Fondazioni e Musei

Quest'anno si celebra l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo e la Città metropolitana di Torino intende supportare i Comuni del suo territorio, le associazioni, le fondazioni, i musei che si impegnano per valorizzare nei prossimi mesi la storia locale di quel periodo.



"Investiamo 100mila euro di risorse proprie per erogare in contributi destinati ad eventi, programmi, iniziative che valorizzino la storia locale della Liberazione, in occasione dell’80° anniversario: saranno privilegiate le realtà che presenteranno programmi unitari e comuni, per supportare un lavoro in rete sul territorio", commenta il vicesindaco della Città metropolitana Jacopo Suppo.



"Le nostre valli, le nostre montagne sono segnate da decine e decine di episodi da non dimenticare, spesso sono stati luoghi di vere e proprie stragi e rappresaglie nazifasciste che sono costate la vita a giovani e giovanissimi martiri, immolati per la nostra libertà. La medaglia d’oro conferita dal Capo dello Stato alla Provincia di Torino, oggi Città metropolitana, nel 2005 in occasione del 60° anniversario della Liberazione, aveva proprio questa motivazione: per il merito civile e per il contributo offerto dal territorio e dalle sue popolazioni alla Guerra di liberazione nazionale e alla Resistenza. La medaglia d'oro della Resistenza", prosegue Suppo, "è stata un riconoscimento per tutta la comunità metropolitana: furono 1818 i partigiani uccisi, 664 i civili; 109 gli eccidi di partigiani, e 50 quelli di civili. I deportati in Germania furono 563; 1664 le case distrutte, 1229 quelle danneggiate, 3254 quelle saccheggiate. Ben 223 i Comuni che hanno nella loro storia eccidi e devastazioni. Ogni comunità, anche la più piccola, ha qualcuno da ricordare".



Le domande possono essere inviate entro il 31 marzo 2025 a protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it