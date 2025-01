Polizia locale, stanziati 1,7 milioni per il 2025

La Regione Piemonte contribuirà con 330mila euro alla ristrutturazione della caserma della Guardia di Finanza di Novara. Lo ha detto l’assessore Enrico Bussalino, rispondendo a una domanda di Sarah Disabato (M5s), nel corso della prima Commissione, presieduta da Roberto Ravello.

L’occasione è stata l’illustrazione del Defr e del Bilancio di previsione 25-27, in materia di Polizia locale: “I fondi stanziati per il patrimonio edilizio delle forze dell’ordine – ha specificato Bussalino – sono appunto di 330mila quest’anno e di 380mila sia per 2026, sia per il 27. In generale, sentiti i vertici anche di Polizia e Carabinieri, ogni anno faremo interventi mirati a rotazione su caserme delle diverse armi”.

Gianna Pentenero (Pd) ha obiettato circa l’opportunità di intervenire su immobili di proprietà demaniale, dando la preferenza a quelli locati alle forze armate, ma di proprietà degli Enti locali e Vittoria Nallo (Sue) ha domandato quale legge preveda tali interventi. “L’assessore ha risposto che in generale si interviene su edifici di proprietà comunale sulla base di convenzioni, mentre per quelli di proprietà demaniale vengono svolti i necessari approfondimenti tecnici e giuridici che avvalorino tali convenzioni”.

“In totale sulla sicurezza, quest’anno, stanziamo oltre 1,7 milioni”, ha ricordato in apertura Bussalino, mantenendo o aumentando le cifre degli scorsi anni”. Per i corsi di aggiornamento e formazione ci sono 410mila euro (più 10mila) così nel triennio superiamo il milione e 200mila. Serviranno per tutti i neoassunti e per il corso di aggiornamento che quest’anno, ad esempio, è partito a Bra. “Riteniamo siano fondi sufficienti per continuare il percorso già intrapreso”.

Vengono inoltre stanziati 890mila euro (1 milione gli anni prossimi) per un bando a favore degli enti locali che prevede un contributo in conto capitale per l’acquisto delle attrezzature e dell’abbigliamento della Polizia locale. A questo proposito Silvio Magliano (Lista Cirio) ha suggerito l’opportunità di riutilizzare le divise dismesse ma ancora in buono stato, a favore degli enti del terzo settore.

Ci sono anche circa 10mila euro per incrementare l’informazione pubblica contro le truffe agli anziani.

Alice Ravinale (Avs) ha chiesto se la Regione intenda “intervenire anche per gli uffici immigrazione di Questura e Prefettura: c’è un problema di spazi molto forte”. Bussalino ha ribadito in risposta che le scelte sugli immobili vengono prese di concerto con i vertici delle diverse forze dell’ordine.