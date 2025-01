A Ciriè cambia casa l'Agenzia delle Entrate: il nuovo ufficio territoriale è a Palazzo Fenoglio

L’ufficio territoriale di Ciriè dell’Agenzia è ora operativo presso la nuova sede di via Andrea D’Oria 16/5, nel complesso di Palazzo Fenoglio, e non più presso la vicina sede di via Mazzini.

Non cambiano gli orari di servizio ai contribuenti: l’ufficio è aperto, come sempre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, mentre nel pomeriggio svolge, su appuntamento, attività di assistenza al telefono e in videochiamata; per prenotare, gli utenti possono seguire le istruzioni disponibili sul sito dell’Agenzia (Home - Prenota un appuntamento).

Nella guida dedicata I servizi online dell’Agenzia delle Entrate sono inoltre illustrate le modalità per richiedere assistenza direttamente dal proprio pc.