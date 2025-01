Comprare Mind of Pepe nel 2025: come e dove acquistare MIND?

Come acquistare Mind of Pepe in modo facile e sicuro

Acquistare criptovalute può essere una sfida ardua per i principianti, soprattutto se il token è ancora in fase di prevendita. Non appena è quotato su un exchange, di solito l'acquisto è più semplice. Ma come funziona l'acquisto durante la prevendita?

Con la guida passo passo di facile comprensione è possibile capire come acquistare Mind of Pepe ($MIND) in modo semplice e sicuro, anche se non si è esperti di criptovalute.

Passo 1: Visitare il sito web del progetto in prevendita

Innanzitutto, è necessario visitare il sito ufficiale della prevendita MIND of Pepe. Al momento, è possibile acquistare il token solo tramite il sito web. Per evitare potenziali frodi, è necessario assicurarsi di essere sul sito web corretto. Lì si possono trovare anche tutti i dettagli del progetto e ulteriori informazioni.

Passo 2: Scaricare un wallet

Per poter acquistare $MIND è necessario un wallet compatibile con Ethereum. A tal fine quello più consigliato è Best Wallet. Questo wallet supporta più di 60 blockchain ed è ideale per acquistare il token MIND.

L'applicazione Best Wallet si trova in App Store o Google Play. La registrazione è semplice, tutto ciò che serve è un indirizzo e-mail e un numero di telefono.

Fase 3: Ricaricare il wallet con ETH o USDT

Anche se si vuole semplicemente investire in una criptovaluta a basso costo, bisogna prima ricaricare il proprio wallet con ETH o USDT. Si può fare facilmente con valuta fiat o trasferendo gli ETH o USDT che sono già stati acquistati a Best Wallet.

È importante controllare due volte l'indirizzo del wallet prima di trasferire i fondi.

Passo 4: Acquistare Mind of Pepe

Ora basta tornare al sito web di Mind of Pepe e collegare il wallet di Best Wallet al sito web del progetto di prevendita. Dopo aver effettuato la connessione, è sufficiente selezionare la quantità desiderata di token $MIND che si desidera acquistare.

Ancora una volta, si consiglia di controllare sempre due volte i dettagli della transazione prima di investire nel progetto. Ci sono anche delle commissioni di rete. Se si vuole mettere in staking MIND, basta selezionare direttamente “Buy and Stake” per ricevere le ricompense fin dall'inizio.

I fatti più importanti in breve su Mind of Pepe

Ecco alcuni fatti importanti su Mind of Pepe:

AI Agent Coin: Mind of Pepe interagisce autonomamente con piattaforme come Twitter. Interagisce anche con le comunità e gli influencer. Opinioni proprie: L’AI Agent genera anche le proprie opinioni, dà forma alle discussioni e identifica le tendenze del mercato. Vantaggio competitivo: in qualità di detentori di $MIND, si ottiene l'accesso alle opportunità early-stage, il che crea naturalmente un vantaggio competitivo nel settore delle criptovalute. Staking: $MIND è adatto anche per guadagnare premi APY. Gli early staker beneficiano dei tassi più elevati. Token di proprietà: Nel corso del tempo, Mind of Pepe rilascerà il proprio token, che sarà accessibile solo ai titolari di $MIND.

La tokenomica di Mind of Pepe

La tokenomica di Mind of Pepe è specificamente orientata alla crescita sostenibile e alla grande partecipazione della comunità. Ci sono in totale 100 miliardi di token MIND.

La distribuzione è la seguente:

30% per l'ulteriore sviluppo e ottimizzazione dell'AI Agent 25% per la promozione dell'ecosistema (gestito dall'agente AI) 20% per scopi di marketing 15% per le ricompense sullo staking 10% per la liquidità quando è quotata su borse centralizzate e decentralizzate.

Il token MIND è attualmente nel pieno della prevendita. È ancora possibile investire nel token a un prezzo vantaggioso, ma la prevendita consiste in diverse fasi e ciò significa che il prezzo è in costante aumento.