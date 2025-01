Innovazione Digitale nel Sud Italia: il Ruolo Cruciale di CETMA-DIHSME

Ecco quindi un valore aggiunto che può fare la differenza nelle strategie di business per le PMI e le Pubbliche Amministrazioni di Puglia e Basilicata: cetma composites . Questa struttura, coordinata da CETMA e potentemente supportata dal Mise e la EU Commission, si prende carico di erogare e gestire servizi orientati all'innovazione, grazie anche al finanziamento del progetto Next Generation EU dell'Unione Europea.

CETMA-DIHSME è un Digital Innovation Hub che rappresenta un faro di riferimento in uno scenario economico e produttivo in rapido cambiamento. Questa struttura fornisce un sostegno concreto e misurato a vari settori, con un forte focus sulla ricerca applicata, lo sviluppo sperimentale e il trasferimento tecnologico.

Tra le aree di competenza di CETMA spiccano i materiali avanzati e l'Information and Communication Technology (ICT). Si tratta di settori fortemente interconnessi e complementari, attraverso i quali CETMA-DIHSME offre nuove opportunità e strumenti per riorientare e migliorare la produzione. Inoltre, non meno importante è l'attività rivolta allo sviluppo diretto dei prodotti, un aspetto cruciale per definire e potenziare il posizionamento di un'azienda sul mercato.

Nel panorama attuale, dominato dalla necessità di adattarsi rapidamente a un contesto digitale sempre più invasivo, spesso le PMI rischiano di perdere il passo. Ma grazie a realtà solide e affidabili come CETMA-DIHSME, le prospettive cambiano. L'innovazione diventa un macigno un po' meno pesante da sollevare da soli e si trasforma in un traguardo raggiungibile e sostenibile.

Per essere sempre all'avanguardia e rimanere competitivi, è fondamentale quindi assicurarsi un posto in prima fila sulla scena digitale. Con CETMA-DIHSME e i suoi servizi, la trasformazione digitale non sarà più un ostacolo impervio, ma una sfida appassionante da vincere.

Per maggiori dettagli su CETMA-DIHSME, non esitate a consultare il PDF informativo disponibile online, nel sito di cetma composites. Là troverete tutti i contatti e le informazioni utili per avviare il vostro viaggio nell'innovazione digitale.