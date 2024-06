Tremendo incidente nella notte sull'autostrada A4: gravissimo un ragazzino torinese di 12 anni

Ancora sangue sulle strade del Piemonte. Dopo il gravissimo incidente avvenuto attorno a mezzanotte sul raccordo Torino-Pinerolo, all'altezza dello svincolo di Orbassano, un altro sinistro ha contrassegnato la notte appena trascorsa.

Ragazzino gravissimo al Cto

Un ragazzino torinese di 12 anni è rimasto gravemente ferito in un tamponamento avvenuto intorno alle 3 sull'autostrada A4, all'altezza di Borgo d'Ale, in provincia di Vercelli. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso al Regina Margherita, dove si trova in prognosi riservata. E' intubato, alle prese con un grave trauma cranico, toracico e del femore.

Autista positivo all'alcoltest

Il ragazzino era rimasto incastrato nella lamiere, a seguito dello scontro. Dopo aver ricevuto le prime cure, è stato trasportato in elicottero a Torino. L’auto sulla quale viaggiava è stata tamponata da un quarantenne di Tronzano, risultato positivo all’alcoltest.