A Torino mercati aperti al pomeriggio, a febbraio parte la sperimentazione

A partire dalla seconda metà di febbraio il mercato di piazza Campanella sarà aperto anche al pomeriggio. Tra il 15 ed il 20 del prossimo mese dovrebbe partire la sperimentazione voluta dall'assessorato al Commercio di Torino che prevede, in via sperimentale, l'allestimento dei banchi per uno o due pomeriggi a settimana.

Rilanciare i mercati

L'obiettivo dell'iniziativa è rilanciare quest'area di vendita di Parella, che negli ultimi anni è in sofferenza e patisce la concorrenza dei supermercati. In particolare in piazza Campanella ci sono circa 60 stalli, ma in media gli ambulanti presenti ogni giorno sono 39.

Con l'apertura pomeridiana si punta ad intercettare i lavoratori in pausa pranzo oppure quello che sono impegnati al mattino, obbligati di fatto a rivolgersi alla grande distribuzione.

Come funzionerà

"Per piazza Campanella - spiega l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino - abbiamo promosso un incontro tra operatori ed i tecnici del Comune: stiamo valutando se dare vita ad unico mercato da mattina a sera, oppure se vogliamo consentire l'introduzione di altri ambulanti al pomeriggio".

In quest'ultimo caso bisogna fare un ragionamento più ampio che preveda l'arrivo di operatori di tutte le categorie merceologiche, ad esempio non solo tutti alimentari oppure tutti del vestiario.

"Ci deve essere armonia con gli ambulanti già presenti" chiosa Chiavarino. Al momento bisogna decidere anche in che giorni attivare la sperimentazione, potrebbe essere uno o due, ad esempio martedì e venerdì.