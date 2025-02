Coca Puma in concerto allo sPAZIO211: presenterà il suo nuovo album Panorama Olivia

Coca Puma arriva in concerto allo sPAZIO211 venerdì 21 febbraio alle ore 21.



Classe 1998, romana, Coca Puma è il moniker di Costanza Puma, eclettica artista di formazione nu-jazz che si muove in un orizzonte ibrido e atipico, fra dream pop, nu-soul, elettronica, ambient e post-rock. Eterea e magnetica, usa voce e texture delle sue produzioni per costruire un mondo tutto suo. Interiore e individuale, prima di tutto. Poi generazionale e, infine, umano.

Instancabile collezionista di vinili, è cresciuta ascoltando soul e r’n’b, anche se oggi guarda con più interesse al sound percussivo di Joy Orbison e alla modern psychedelia di Tame Impala. Una passione radicata per la musica brasiliana e una più recente scoperta della musica elettronica si fondono nelle sue performance.

"Panorama Olivia" è il suo primo album, in uscita per Dischi Sotterranei e ODD Clique, ideato e scritto fra l’Urbe e un rifugio sperduto nella campagna etrusca, frutto di un’esigenza creativa che pone in primo piano la ricerca e la sperimentazione svolte nel corso degli ultimi anni.



Per info: https://www.spazio211.com/