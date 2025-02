I migliori wallet crypto da considerare nel 2025 per i propri investimenti

Con la crescita delle valute digitali e del mercato in generale, la gestione e la protezione dei propri guadagni diventa sempre più difficile. Nell'era digitale di oggi, la paura di perdere le proprie criptovalute a causa degli hacker è una preoccupazione reale che potrebbe trasformarsi in un incubo se non si prendono le giuste precauzioni. Ma come si può fare quando ci sono troppe opzioni e il gergo tecnico è schiacciante?

Gli utenti spesso si scontrano con interfacce confusionarie, falle nella sicurezza e funzioni limitate che rendono difficile gestire le criptovalute in modo efficace. Questi problemi non solo complicano le transazioni, ma comportano anche rischi per gli investimenti.

Perciò, che si tratti di trading quotidiano o di investimenti per il futuro, trovare il wallet giusto è essenziale per stare tranquilli. Scopriamo come questi wallet affrontano le moderne sfide della cybersecurity e mantengono al sicuro gli investimenti.

1. Best Wallet: la migliore soluzione per la gestione dei propri fondi

Best Wallet è al primo posto, in quanto wallet DeFi che combina diverse funzioni per la gestione di criptovalute e NFT. Include anche un proprio exchange decentralizzato, ovvero il Best DEX, dove gli utenti possono acquistare e vendere token e NFT.

Il wallet supporta sia l'archiviazione di criptovalute che il trading di NFT, e offre inoltre ulteriori vantaggi a chi utilizza il token BEST, nativo della piattaforma (per esempio, l'accesso a strumenti avanzati). Infatti gli utenti che non sono in possesso del token BEST sono limitati alle funzioni di base.

Best Wallet risolve un problema comune: dover gestire più applicazioni e wallet per tenere sotto controllo le proprie risorse. La maggior parte dei wallet tende infatti a concentrarsi solo sull'archiviazione o sul trading, ma Best Wallet riunisce tutto in un unico progetto.

Di fatto, è importante sottolineare che ha una natura multichain, permettendo agli utenti di interagire con più blockchain senza la necessità di gestire diversi wallet.

Infatti supporta oltre 60 blockchain e offre l'accesso a oltre 200 exchange. Tra le sue caratteristiche principali spiccano il controllo non-custodial, che consente di mantenere il pieno controllo delle proprie criptovalute, e l'assenza di requisiti KYC per un accesso immediato.

Inoltre, grazie agli scambi crosschain, è possibile spostare i token tra le diverse reti senza soluzione di continuità.

Ma ciò che distingue Best Wallet è anche per l’appunto l’introduzione del token BEST, che oltre ad avere un’utilità è anche un meccanismo di governance per la piattaforma. Infatti grazie a BEST gli utenti possono sbloccare tool avanzati di analisi di mercato, e in più il token permette lo swap senza commissioni, riducendo di molto i costi.

Altro vantaggio è la sua funzione Upcoming Tokens. Questa funzione offre ai titolari di BEST l'accesso anticipato a promettenti progetti in prevendita, cosa che non si trova in wallet convenzionali come MetaMask o Trust Wallet.

Se a ciò si aggiunge la prevista Best Card per poter utilizzare le cripto come fondi nel mondo reale e le ricompense per lo staking stimate al 212%, è facile capire perché questa piattaforma sia diventata virale.

Il progetto è sviluppato a lungo termine, con una solida tabella di marcia e misure di sicurezza di prim'ordine. Al momento è in corso la prevendita di BEST, che ha superato gli $8 milioni, e che consente agli early adopters di guadagnare token anche completando attività quotidiane.

L'obiettivo è creare una crescita organica per la comunità di Best Wallet. In prospettiva, il team di Best Wallet ha anche delineato una roadmap completa per il progetto.

Oltre alle funzionalità principali già lanciate, il team prevede di introdurre una galleria NFT e numerosi altri strumenti di trading avanzati.

Si sta inoltre lavorando per integrare un feed di notizie sulle criptovalute direttamente nell'app, che renderà più facile per gli utenti rimanere aggiornati sui movimenti di mercato.

2. Coinbase Wallet: il wallet affidabile per accedere alla DeFi

Coinbase è il più grande exchange di criptovalute negli Stati Uniti e offre un'ampia gamma di valute digitali e funzioni di trading avanzate. Oltre all’exchange, Coinbase Wallet offre un wallet di facile utilizzo per la gestione delle attività e l'accesso alle applicazioni DeFi, disponibile sia su dispositivi desktop che mobili.

Funziona anche con Ledger per trasferimenti sicuri in cold storage. Tuttavia, Coinbase Wallet non è completamente open source, il che significa che gli utenti devono affidarsi al principale Coinbase per avere maggiore stabilità in termini di sicurezza. Inoltre, le commissioni di Coinbase sono più alte rispetto ad altri exchange di criptovalute, il che potrebbe essere uno svantaggio per alcuni utenti.

3. Ledger: il wallet di archiviazione per eccellenza

Ledger è noto per i suoi affidabili wallet hardware e per le sue soluzioni cold storage di alto livello come Ledger Nano. Questi dispositivi tengono al sicuro le criptovalute richiedendo l'accesso fisico tramite un codice PIN prima di effettuare qualsiasi transazione, il che li rende altamente affidabili e stabili per gli investitori, anche alle prime armi.

Il prezzo di questi dispositivi varia da $75 a $150, un prezzo che può sembrare elevato, ma che rappresenta un solido investimento per chi cerca una protezione aggiuntiva per i propri beni. Ledger è una scelta eccellente per gli investitori a lungo termine che danno priorità alla sicurezza, anche se potrebbe non essere l'opzione più adatta per il trading quotidiano di criptovalute.

4. Plus Wallet: il wallet più quotato per facilità d’uso

Plus Wallet è in cima alla lista grazie alla sua interfaccia semplice da usare e all'esperienza utile e ricca di funzioni. Questo wallet si distingue per la combinazione tra facilità d'uso e funzionalità avanzate, che lo rendono la scelta preferita sia per i trader principianti sia, in alcuni casi, per gli esperti.

Dalle opzioni di entrata e uscita senza soluzione di continuità per le transazioni da fiat a criptovaluta agli scambi crosschain, Plus Wallet offre una convenienza senza pari. Semplifica la gestione delle criptovalute con saldi unificati, notifiche in tempo reale e avvisi di prezzo personalizzabili. La sicurezza è di prim'ordine, con chiavi private memorizzate localmente e metodi di autenticazione avanzati come Face ID e PIN.

Una caratteristica che spicca è il suo sistema di ricompense. Gli utenti guadagnano USDT su ogni exchange e attraverso un programma di referral illimitato, e ciò garantisce guadagni passivi durante il trading. Il wallet poi supporta tutte le principali criptovalute, tra cui BTC, ETH, Kaspa e BNB, consentendo agli utenti di accedere a una vasta gamma di asset.

Grazie alla sua attenzione per i dispositivi mobili e al design intuitivo, Plus Wallet ridefinisce ciò che un moderno wallet può offrire, rendendolo una scelta adatta per chiunque stia cercando una buona soluzione per tenere al sicuro i propri fondi.

5. Exodus Wallet: un wallet estremamente accessibile

Exodus si distingue perché offre un modo semplice per memorizzare, mettere in staking e scambiare più di 260 criptovalute. Il suo exchange integrato supporta scambi diretti tra più di 100 asset, mentre le opzioni di staking consentono agli utenti di guadagnare entrate passive con i token supportati.

Per una maggiore sicurezza, Exodus si integra con i wallet fisici di Trezor, garantendo una maggiore protezione dei fondi. La sua disponibilità su più piattaforme (desktop, mobile ed estensioni del browser) lo rende altamente accessibile, mentre caratteristiche come il monitoraggio del wallet in tempo reale e l'integrazione con il Web3 soddisfano sia i principianti che gli utenti più esperti di mercato.

Exodus combina quindi funzionalità, sicurezza e facilità d'uso, rendendolo una scelta affidabile per la gestione degli asset digitali.

6. Trust Wallet: un wallet mobile all’avanguardia

Il prossimo nella lista è Trust Wallet. Noto per il suo design orientato ai dispositivi mobili e per l'ampio supporto multichain, questo wallet offre l'accesso a oltre 100 blockchain e a più di 10 milioni di beni digitali, compresi gli NFT. Combina semplicità e funzionalità, rendendolo una scelta affidabile per gli utenti a tutti i livelli di esperienza.

Il sistema integrato di staking e il browser integrato per le dApp consentono un'interazione perfetta con le piattaforme DeFi e i mercati NFT.

Inoltre, è un wallet non-custodial che garantisce agli utenti il pieno controllo delle loro chiavi private, per una maggiore sicurezza, fornendo al contempo una soluzione completa per gestire in modo sicuro i propri investimenti.

7. MetaMask Wallet: un wallet orientato al Web3

MetaMask è una piattaforma famosa e affidabile per l'accesso sicuro agli exchange, alle piattaforme DeFi e NFT, in grado di offrire un'estensione del browser e un'applicazione mobile per una maggiore comodità.

Essendo uno dei wallet più facili da usare e avendo il supporto per Ethereum e altre blockchain compatibili, rappresenta una scelta affidabile per gli appassionati di criptovalute.

Tra i migliori wallet cripto per il 2025, MetaMask si distingue per caratteristiche come lo scambio di token integrato, le commissioni personalizzabili e il supporto di una rete Layer 2 per transazioni più veloci. Il suo design auto-custodiale assicura che le chiavi private rimangano al sicuro sul dispositivo dell'utente, dandogli il pieno controllo sui propri beni. MetaMask continua a consentire alle persone di esplorare e gestire il web3 senza sforzo.

I migliori wallet cripto open source: quali sono le alternative valide?

Un wallet cripto affidabile consente agli utenti di memorizzare, inviare e ricevere criptovalute in modo sicuro. Può essere un wallet software o hardware in cui si memorizzano le chiavi private che danno accesso ai cripto asset, ma esistono anche i cosiddetti open source. Questi wallet sono generalmente preferiti da chi dà priorità a trasparenza, sicurezza e controllo sui propri fondi.

Rispetto ai wallet trattati in precedenza, che sono parzialmente open source o non lo sono, vengono presentate qui delle alternative che possano soddisfare anche le esigenze più specifiche di alcuni investitori.

Un wallet open source è uno il cui codice originale è liberamente disponibile per la revisione, la verifica e il contributo di chiunque. Ciò contribuisce a garantire che il wallet sia sicuro e affidabile, in quanto le potenziali vulnerabilità possono essere rapidamente identificate e affrontate, e i wallet in questione migliorati costantemente. Inoltre, con il codice sorgente di un wallet open source disponibile a tutti, chiunque può utilizzarlo..

Gli open source sono spesso più flessibili perché possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze degli utenti. Permettono quindi agli utenti di adattare il wallet alle loro specifiche esigenze e preferenze.

Inoltre, i wallet open source sono spesso gratuiti da scaricare e utilizzare, il che li rende una scelta eccellente per gli utenti che desiderano utilizzarli gratuitamente.

Nel complesso, offrono diversi vantaggi e benefici che li rendono una scelta eccellente per un'ampia gamma di utenti. Quindi, è bene dare un'occhiata alle migliori opzioni disponibili.

1. Mycelium

Micelio è un wallet open source per criptovalute molto diffuso nel settore. Si tratta di un wallet Bitcoin molto utilizzato, in circolazione dal 2012, che combina una sicurezza di livello aziendale con un'interfaccia facile da navigare anche per gli utenti meno esperti.

Disponibile per dispositivi Android e iOS, Mycelium è noto per le sue caratteristiche di sicurezza e privacy. È una scelta popolare tra gli utenti perché non prevede il deposito a garanzia, consentendo a questi ultimi di controllare le proprie chiavi private. Questo è importante perché gli utenti mantengono il pieno controllo sui loro fondi.

Mycelium offre anche una serie di funzionalità avanzate, come vari tipi di account multipli, il supporto per wallet hardware, l'integrazione con servizi di terze parti affidabili e il proprio exchange decentralizzato chiamato “Mycelium Local Trader”. Tuttavia, non esiste una versione desktop ed è solo specifico per Bitcoin.

Nel complesso, però, Mycelium è un wallet mobile open source molto apprezzato e ampiamente utilizzato, con una reputazione forte dal punto di vista della sicurezza, della privacy e facilità d'uso.

2. MyEtherWallet

MyEtherWallet (MEW) è un open source client che consente agli utenti di interagire con la blockchain di Ethereum. Attraverso la sua estensione per browser multichain, chiamata Enkrypt, gli utenti di MEW possono anche gestire attività su altre blockchain, tra cui BSC, Polkadot, Polygon e Optimism.

È disponibile gratuitamente e può essere utilizzata per memorizzare più criptovalute grazie al supporto per i token ETH e ERC20. È una scelta popolare tra gli utenti perché è facile da usare e fornisce un alto livello di controllo sulle chiavi private. MEW è noto anche per le sue caratteristiche di sicurezza, con il supporto per i wallet hardware. È inoltre possibile configurarlo come interfaccia web o come wallet mobile.

Come Mycelium, uno dei principali vantaggi di MEW è che si tratta di un open source, il che significa che il codice è pubblicamente disponibile e può essere verificato in modo indipendente da esperti di sicurezza. Ciò contribuisce a garantire che sia sicuro e che gli hacker non possano sfruttare le vulnerabilità nascoste.

Oltre che per le sue caratteristiche di sicurezza e privacy, MEW è noto anche per la sua interfaccia user friendly e l'ampia gamma di funzioni, tra cui la possibilità di gestire più conti, visualizzare il saldo e la cronologia delle transazioni, autenticarsi tramite PIN o Face ID e interagire con le applicazioni decentralizzate (DApp). Gli utenti di MEW possono anche mettere in staking ETH e acquistare e gestire domini ENS basati sulla blockchain.

Il wallet costantemente aggiornato con nuove funzionalità e miglioramenti, il che lo rende una scelta popolare tra gli utenti di Ethereum. Nel complesso, MEW è molto apprezzato ed è una scelta popolare per gestire e interagire con la blockchain di Ethereum.

3. Electrum

Electrum è un wallet crittografico gratuito e open source che supporta Bitcoin e altre criptovalute popolari. È uno dei wallet più popolari nella comunità delle criptovalute ed è in circolazione dal 2011.

Electrum è facile da usare e offre un alto livello di sicurezza, il che lo rende una scelta eccellente sia per i principianti che per gli utenti esperti.

Costruito esclusivamente per Bitcoin, Electrum Wallet può essere utilizzato su desktop e dispositivi mobili o con vari wallet hardware. Offre inoltre applicazioni open source per PC, Mac, Linux e dispositivi Android. È possibile utilizzare Electrum sia per hot wallet che cold wallet. Tuttavia, a differenza di altri, Electrum non supporta Ethereum o altre altcoin e non si connette alle dApp più recenti né consente il trading su DEX.

Questo wallet per Bitcoin consente agli utenti di controllare le proprie chiavi private e di firmare e verificare i messaggi. Oltre alle sue caratteristiche di sicurezza e privacy, Electrum è noto anche per la sua interfaccia user friendly e per la velocità delle transazioni, grazie al supporto della Lightning Network, che lo rendono una scelta popolare per gli utenti.

Nel complesso, Electrum è un wallet molto apprezzato per la sua sicurezza, privacy e facilità d'uso.

4. BitPay

Un altro popolare wallet crittografico open source è Bitpay, disponibile su diverse piattaforme, tra cui iOS, Android, Windows, Mac e Linux. Precedentemente noto come Copay, Bitpay è uno dei wallet per Bitcoin più popolari perché è facile da usare e offre un'elevata sicurezza. Inoltre, consente agli utenti di creare e gestire facilmente più wallet, il che è ideale per chi vuole utilizzare Bitcoin per scopi personali e lavorativi.

Lanciato nel 2015, Bitpay ha permesso a molte aziende di accettare per la prima volta i Bitcoin come pagamento. Come suggerisce il nome, BitPay, fornitore leader di servizi di pagamento in Bitcoin, sviluppa e gestisce questo wallet gratuito per cripto. BitPay utilizza anche il Bitcoin Payment Protocol (BPP) per garantire che gli utenti non inviino criptovalute a indirizzi errati.

Offre una serie di funzioni avanzate, come la gestione di più account tramite la creazione di più chiavi private nello stesso wallet. È anche multi firma, il che significa che più di un utente può utilizzare lo stesso wallet.

Tuttavia, non è presente una funzione di sicurezza per l'autenticazione a due fattori ed è lento nell'aiutare gli utenti in caso di problemi, e questo potrebbe renderlo poco pratico nel lungo termine.

5. Alpha Wallet

Alpha Wallet è un wallet cripto gratuito e open source che consente l'autodeposito di beni digitali; è disponibile per dispositivi Android e iOS, oltre che per il web e il desktop. Questo wallet mobile utilizza Secure Enclave per fornire agli utenti che possiedono un cold wallet una sicurezza ulteriore.

Supporta ERC20, ERC721, ERC1155 e ERC875. Essendo un wallet Ethereum multichain può memorizzare tutte le più popolari reti basate su Ethereum, tra cui Polygon, Binance Smart Chain (BSC), xDai, Fantom Opera, Avalanche, Optimistic, Arbitrum One, Heco, ARTIS sigma1. Questo wallet supporta anche NFT e consente agli utenti di interagire con la DeFi.

Alpha Wallet ottimizza le blockchain pubbliche creando uno strato di soluzioni off chain che fungono da bridge tra le blockchain pubbliche e le dApp per risolvere il problema della privacy, della scalabilità e dell'utilizzabilità delle criptovalute.

Inoltre, è possibile usufruire di funzionalità avanzate come la creazione di NTF collezionabili, che aiutano le aziende a creare e tokenizzare oggetti da valorizzare, conservare e utilizzare sulla piattaforma.

Ampiamente utilizzato per la sua sicurezza, privacy e facilità d'uso, Alpha Wallet è una scelta popolare per gestire e interagire con varie criptovalute.