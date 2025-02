Da opera pia a complesso scolastico, la storia dell'Istituto FAA di Bruno

Sito al civico 40 di via Le Chiuse, tra questa, via San Donato, via Vagnone e via Principi d'Acaja, nel cuore del quartiere San Donato, l'edificio fu eretto per volere del docente universitario, filosofo, scienziato e matematico Francesco Faa di Bruno, che acquistò quei terreni. Egli, inizialmente, desiderava stabilirvi la neonata Opera pia di Santa Zita, protettrice delle domestiche, allo scopo di creare una struttura capace di accogliere questa categoria occupazionale, allora fra le più deboli e meno tutelate. Tale opera nacque, ufficialmente, il 2 febbraio 1859.