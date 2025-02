Raccolta differenziata, nei 17 Comuni di Torino Ovest arriva l’app Junker

Basta dimenticare di esporre il cassonetto o perdere tempo a capire come conferire correttamente un rifiuto… da oggi i cittadini dei 17 Comuni Soci di Cidiu Spa potranno contare su un “tutor” digitale e multilingue per differenziare i rifiuti senza errori, tenere sotto controllo i calendari del porta a porta, conoscere orari e localizzazione dei punti di raccolta.

Cidiu ha infatti scelto di dotarsi di Junker, la più diffusa ed evoluta app italiana per la raccolta differenziata (3 milioni e mezzo di utenti e 3 mila Comuni abbonati a livello nazionale): i cittadini del territorio servito potranno quindi scaricarla gratuitamente e fruire delle numerose funzionalità contestualizzate con le informazioni del proprio comune di residenza.

L’app Junker è una delle soluzioni delle aziende dell’ecosistema digitale DNA Ambiente, con cui Cidiu sta portando avanti un processo di innovazione della gestione ambientale. In Piemonte l’app è già stata introdotta con successo in 414 Comuni e scaricata da 300 mila utenti per avere a portata di mano informazioni complete e geolocalizzate sulla raccolta differenziata e accedere con facilità ai servizi ambientali del territorio.

SERVIZI AMBIENTALI A PORTATA DI SMARTPHONE

L’utente può attivare il servizio di notifica per farsi ricordare ogni sera da Junker quale frazione verrà raccolta il giorno successivo. In caso di rifiuti non conferibili nei contenitori domestici (farmaci scaduti, batterie, tessili RAEE…) la mappa mostra gli ecocentri disponibili e tutti gli altri punti di conferimento nelle vicinanze. Il gestore o l’amministrazione comunale possono inoltre prontamente informare le utenze nel caso di iniziative straordinarie o emergenze attraverso l’invio di un messaggio diretto in app.

RICONOSCE I RIFIUTI DAL CODICE A BARRE

Grazie a un database interno di oltre 2 milioni di prodotti, Junker riconosce gli imballaggi dal codice a barre e permette di differenziare correttamente qualsiasi tipo di rifiuto. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o, in alternativa, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito.

E, siccome le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, l’app è in grado di geolocalizzare l’utente e personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova. Utile a casa, quindi, per non sbagliare ed evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro comune per lavoro o per vacanza.

IN 13 LINGUE

L’app garantisce i più alti standard di usabilità. È infatti accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facilmente fruibile anche dagli utenti anziani. Tutte le informazioni sono tradotte in 13 lingue: in questo modo anche turisti e lavoratori stranieri sono messi in condizione di svolgere una raccolta differenziata perfetta, al pari dei residenti permanenti.