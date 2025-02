Gli eventi crypto più significativi della scorsa settimana

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da una serie di eventi di rilievo che hanno avuto un impatto significativo su vari settori, dalla finanza alle criptovalute, fino al mondo dell'arte e della cultura.

Le dinamiche economiche globali hanno influenzato i mercati finanziari, con particolare attenzione alle criptovalute come Bitcoin ed Ethereum. Parallelamente, nel settore culturale, si sono svolte manifestazioni ed eventi che hanno attirato l'attenzione del pubblico e degli appassionati.

Questi avvenimenti offrono uno spaccato delle tendenze attuali e delle possibili evoluzioni future in ambiti diversi, evidenziando l'interconnessione tra economia, tecnologia e cultura.

Fluttuazioni del Bitcoin influenzate dalle politiche commerciali statunitensi

Il recente calo del prezzo del Bitcoin (BTC) è strettamente legato alle politiche commerciali degli Stati Uniti.

Infatti, l'annuncio dell'ex presidente Donald Trump riguardante l'imposizione di nuove tariffe all'importazione ha scosso i mercati finanziari globali, causando una fuga verso asset considerati più sicuri, come il dollaro americano e i titoli di stato, a scapito di investimenti più rischiosi come le criptovalute.

Questa reazione evidenzia una tendenza consolidata: in periodi di incertezza economica, gli investitori tendono a ridurre l'esposizione ad asset volatili. Nonostante la crescente adozione, il Bitcoin è ancora percepito come un investimento ad alto rischio, rendendolo vulnerabile in contesti di instabilità globale.

A complicare ulteriormente la situazione, il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato misure di ritorsione contro le tariffe proposte, alimentando l'incertezza nei mercati e contribuendo al ribasso del prezzo del Bitcoin. Alcuni analisti intravedono la possibilità di un "bear trap", una situazione in cui il mercato sembra entrare in una fase ribassista per poi invertire bruscamente la tendenza.

Tuttavia, la volatilità del Bitcoin e le attuali condizioni macroeconomiche rendono difficile prevedere una ripresa immediata. Le tensioni commerciali potrebbero avere effetti contrastanti sul prezzo del Bitcoin: da un lato, l'incertezza economica spinge gli investitori lontano dagli asset rischiosi; dall'altro, politiche monetarie più accomodanti da parte delle banche centrali potrebbero favorire un ritorno verso il Bitcoin come riserva di valore.

Ethereum e le altcoin affrontano una settimana di ribassi

Non solo il Bitcoin, ma anche Ethereum ha vissuto una settimana difficile, registrando un calo settimanale del 17%, influenzando negativamente molte altcoin.

Questo ribasso è stato causato dall'incertezza nei mercati globali e dalla presa di profitto da parte di alcuni investitori dopo il recente rally del settore crypto. Progetti legati alla finanza decentralizzata (DeFi) e ai token non fungibili (NFT) hanno subito perdite simili, evidenziando la stretta correlazione tra Ethereum e l'ecosistema delle altcoin.

Nonostante queste fluttuazioni, molti esperti continuano a considerare Ethereum come un asset fondamentale per il futuro della blockchain, soprattutto in vista degli sviluppi di Ethereum 2.0 e delle soluzioni Layer-2 che mirano a migliorare scalabilità e efficienza della rete.

Lancio della meme coin TRUMP e le sue implicazioni sul mercato crypto

Il recente lancio della meme coin TRUMP ha scatenato il caos nel mercato delle criptovalute, mettendo in luce le profonde disparità nell'accesso alle opportunità di investimento.

Un "early adopter" è riuscito a realizzare un profitto di $11,87 milioni in poche ore, acquistando 637.000 token a $1,14 e rivendendoli a una media di $19,76.

Tuttavia, mentre pochi grandi investitori hanno ottenuto enormi guadagni, molti trader entrati successivamente hanno subito perdite significative. Inoltre, due aziende legate a Trump controllano l'80% dell'offerta totale del token, sollevando dubbi sul futuro della moneta e sul rischio di una vendita massiccia una volta che i fondi verranno sbloccati.

Questo evento evidenzia la volatilità e i rischi associati agli investimenti in criptovalute emergenti senza utility, sottolineando l'importanza di una valutazione accurata e di una gestione prudente del rischio da parte degli investitori.

Solaxy: la soluzione Layer-2 per la rete Solana raccoglie 17 milioni di dollari

La prevendita di Solaxy (SOLX) ha recentemente superato i 17 milioni di dollari, attirando l'attenzione di investitori sia retail che istituzionali.

Questo progetto si distingue come la prima soluzione Layer-2 sviluppata per l'ecosistema di Solana, con l'obiettivo di risolvere i problemi di congestione della rete.

Solaxy utilizza una tecnologia innovativa che elabora le transazioni off-chain prima di reinserirle sulla blockchain principale, riducendo i costi del 90% e migliorando significativamente la velocità delle operazioni.

Attualmente, gli investitori possono acquistare SOLX a un prezzo di $0,001624 e beneficiare di ricompense per lo staking superiori al 220% annuo. Il crescente interesse verso Solaxy è confermato dall'ingresso di investitori di alto profilo, tra cui un recente acquisto di $158.000 in token.

In generale, questo progetto ha attirato l’attenzione di molti esperti del settore, tra cui diversi influencer che hanno deciso di condividere la propria opinione sul futuro di SOLX.

Con un audit positivo da parte di Coinsult e una comunità di oltre 64.000 follower sui social media, Solaxy potrebbe rappresentare una svolta significativa per la rete Solana nel 2025.

