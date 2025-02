Non solo Lear, la crisi Maserati colpisce ancora "di sponda": Yazaki Italia lascia a casa 52 persone a Grugliasco

Non solo Lear. La crisi che sta attanagliando Maserati (uno dei pochi marchi Stellantis per il quale il Gruppo non ha ancora delineato un piano di rilancio nemmeno teorico) finisce per trascinare con sé sul fondo anche un'altra azienda. Si tratta della Yazaki Italia, multinazionale giapponese produttrice di cablaggi e specializzata in componentistica elettrica per l’industria automobilistica, con sede a Grugliasco.

A casa in 52 (su 72)

Il gruppo nipponico ha infatti deciso di licenziare 52 lavoratori sui 72 che lavorano nella sede alle porte di Torino, proprio per il taglio delle commesse da parte del Tridente. E i sindacati sono sul piede di guerra: "Quella che Yazaki Italia definisce una “crisi irreversibile e strutturale”, ha fatto sì che il magazzino sia stato trasferito in Campania e che alle lavoratrici ed ai lavoratori del customer service sia stata comunicata la procedura di licenziamento collettivo", dicono da Filcams Cgil e Fisascat Cisl. "Ora 52 lavoratrici e lavoratori perderanno il proprio posto di lavoro. In crisi 52 famiglie".