Qualità dell'aria e reflui zootecnici, Confagricoltura Piemonte: "Necessario uno snellimento delle procedure

E’ il presidente di Confagricoltura Piemonte, Enrico Allasia, consultati gli uffici tecnici di ciascuna Unione Agricoltori, ad esprimersi al riguardo la Determinazione Dirigenziale n. 653 del 14 agosto 2024, che impone l’obbligo alle aziende agricole di comunicare con un anticipo di sette giorni le operazioni di applicazione al terreno dei reflui zootecnici: “Nonostante tutti gli impegni e le buone intenzioni della Regione, la questione delle comunicazioni nell’ambito del PRQA – stralcio agricoltura, rimane un punto critico dell’intero impianto normativo; secondo quanto previsto dal Piano, gli agricoltori devono rendere noto con un certo preavviso, attraverso un sistema informatico di gestione, lo svolgimento delle distribuzioni in campo dei reflui zootecnici. Questo adempimento – precisa Allasia – spesso non è effettuato direttamente dall’azienda, ma dalla sua organizzazione professionale di riferimento: il rischio, quindi, è di generare in alcuni periodi dell’anno un carico di lavoro insostenibile per qualsiasi struttura, con le conseguenti elevatissime probabilità di errori e conseguenti sanzioni”.

La Federazione degli imprenditori agricoli piemontese rammenta che in sede di Consiglio regionale, sono stati approvati specifici ordini del giorno che impegnano la Giunta ad emanare al più presto, e prioritariamente riguardo ai tempi delle varie comunicazioni da effettuare da parte delle aziende agricole, provvedimenti esplicativi e di semplificazione: “Ad oggi, non se ne rileva traccia ma è urgente ridefinire la materia per scongiurare una crisi delle attività agricole” afferma Allasia.

Confagricoltura Piemonte suggerisce quindi di rivedere profondamente modalità e tempistiche in modo da coniugare le necessità di controllo del sistema con quelle di operatività delle aziende.