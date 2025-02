Santena, il Comune avvia il confronto sul commercio locale e prospettive future

Il Consiglio Comunale di Santena ha affrontato il tema del commercio locale con l’ordine del giorno “Commercio Santenese: riscontro iniziative e prospettive future” proposto dal gruppo di minoranza Centro Destra Unito per Santena. L’obiettivo del dibattito è stato analizzare le iniziative intraprese, valutarne gli effetti e discutere nuove strategie per rilanciare il settore, con particolare attenzione alla creazione di un’Associazione Commercianti Santenesi.

L’Assessore al Commercio, Silvia Migliore, ha illustrato le azioni messe in campo ad oggi dall’amministrazione: «Sono programmati ciclicamente incontri con i commercianti, a cadenza semestrale o trimestrale, proprio per capire le loro esigenze e necessità». Tra le attività promosse, ha evidenziato le campagne di comunicazione, in particolare quelle natalizie, che hanno visto una crescente adesione da parte delle attività locali: «Nel 2023 hanno partecipato 27 attività per la campagna natalizia e 23 nel 2024 a cui se sono proposti un’altra decina oltre i termini. Molti altri commercianti, vedendo il successo delle iniziative, si sono fatti avanti infatti a campagna iniziata. Per la campagna estiva invece l’adesione è stata totale con un centinaio di attività». Migliore ha inoltre annunciato l’avvio di un progetto di formazione in collaborazione con l’ASCOM, che offrirà ai commercianti nuove competenze e strumenti per migliorare la gestione delle proprie attività.

Sul tema della creazione di un’associazione commercianti, Elena Benente, consigliera di minoranza, ha sottolineato: «Non possiamo rassegnarci alla situazione attuale del commercio santenese. Alcuni commercianti si lamentano, ma molti non fanno nulla per migliorare la situazione. Vogliamo capire se le iniziative intraprese abbiano portato riscontri effettivi». Secondo Benente, l’istituzione di un’associazione rappresenterebbe un'opportunità strategica per i commercianti, permettendo loro di accedere a incentivi, partecipare a bandi e ottenere contributi per iniziative di promozione. «Se vogliamo che il commercio a Santena riparta, dobbiamo trovare delle formule che incentivino l’afflusso di clienti. Ad esempio, durante le manifestazioni più importanti, come la Festa dei Santi Cosma e Damiano e la Sagra dell’Asparago, dovremmo trovare modi per spingere i visitatori a frequentare le attività locali», ha aggiunto.

L’ordine del giorno ha anche posto l’attenzione sui lavori di riqualificazione di Piazza Martiri, il cui inizio è imminente. È stata sollevata la necessità di informare in modo chiaro e tempestivo i commercianti sugli eventuali disagi alla viabilità e sugli accorgimenti che verranno adottati per garantire l’accessibilità alle attività.

«Il nostro Gruppo - prosegue Benente - iniziando dall'incontro di lunedì sera, sarà presente agli incontri con i commercianti per mantenere attivo confronto e collaborazione con l'assessore di competenza».

Il Consiglio Comunale ha votato a favore della nascita di un’Associazione Commercianti Santenesi, confermando l’impegno dell’amministrazione e delle forze politiche locali nel supportare il commercio cittadino. «Sul tema dell’associazione commercianti, l’amministrazione ha sempre spinto per la sua creazione, ma deve esserci anche la volontà da parte dei commercianti stessi di costituirla e gestirla. Noi continueremo a incentivare questa possibilità», ha concluso Migliore.

L’ordine del giorno ha rappresentato un momento di confronto costruttivo, con l’obiettivo comune di rilanciare il commercio locale e rafforzare la rete di imprese santenesi, puntando su collaborazione, formazione e promozione del territorio.