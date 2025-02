Unipol service, si torna in piazza: anche oggi 8 ore di sciopero con manifestazione davanti alla sede di Torino: “Malessere fuori controllo”

Otto ore di sciopero, di nuovo, per i lavoratori torinesi di Unipol service. Succede questa mattina, in corso Galileo, di fronte alla sede principale del gruppo, in città. L’iniziativa è di Filcams Cgil.

Si tratta di una nuova puntata che prosegue una trama ormai piuttosto lunga, ma senza colpi di scena. “Torino ha già scioperato a fine gennaio (il giorno 23) con un’adesione altissima, ma abbiamo già dato corpo alla protesta prima di Natale”, dice Mario Adinolfi, Filcams Cgil. I temi sul tavolo

Sul tavolo, ancora oggi, miglioramenti per lo smart working, buoni pasto, permessi per motivi di salute e welfare aziendale. Ma non solo: “Chiediamo polizze assicurative che portino chi ha il contratto del commercio alle condizioni di chi ha quello assicurativo. Ci sono situazioni di disparità inaccettabili all’interno della stessa azienda”.

Unipol che però è irremovibile. “Abbiamo provato a contattare l’azienda più volte, ma c’è chiusura totale. Disservizi e danno d’immagine non sembra preoccuparli, evidentemente”.

Dopodomani un altro sciopero