Parte il Carnevale di Chieri: tre giorni di eventi tra maschere e carri

A Chieri è tempo di Carnevale! Venerdì 7 febbraio, alle 20.30, nella Sala del Consiglio comunale, alla presenza delle Autorità cittadine, di Gianduja e Giacometta accompagnati da Daniela Piazza della Famija Turineisa e da una cinquantina di gruppi mascherati provenienti da numerose località del Piemonte, si svolgerà la cerimonia di investitura dei personaggi della tradizione chierese, la Bela Tëssiòira e il Mangiagrop, ovvero Nicole Sharon Bonventre, segretaria e assistente di poltrona presso uno studio dentistico (che riveste i panni della Bela Tëssiòira per il terzo anno consecutivo), e Giovanni Fasano, storico volontario della Pro Chieri.



Sabato 8 febbraio, con partenza alle ore 14.30 da Piazza Europa, avrà luogo la sfilata dei Carri Allegorici. Il percorso si snoderà lungo via Cesare Battisti, via Principe Amedeo, via Orfane, via Palazzo di Città, via Vittorio Emanuele, Piazzetta Aci, con arrivo in Piazza Dante.

Parteciperanno i carri chieresi: Bim Bum Santa, carro allestito dell' Istituto salesiano Santa Teresa, e I puffi, carro allestito dalle Parrocchie Chieresi.

Gli altri carri del territorio saranno: “Gli Elfi” di Pralormo, "Scuderia 2007" di Poirino, "I Flinstones" di Volpiano, "Lo chiamavano il west" di Rivoli, "Lasciate ogni speranza voi che entrate" di Piobesi Torinese, "L'Apocalisse" di Racconigi, "Sorseggia con saggezza" di Brandizzo, "Riprendiamoci il futuro" di Nichelino, "Non fuggire affrontarlo" di Villafaletto.

Infine, domenica 9 febbraio, alle ore 11 messa in Duomo con il tradizionale omaggio dei personaggi del Carnevale chierese alla Madonna delle Grazie.

Dichiara l’assessore alla Cultura e alla Promozione del territorio Antonella Giordano: «Il Carnevale è sicuramente uno dei momenti più attesi dell’anno e la sfilata dei carri allegorici con i personaggi storici è diventata una bella tradizione che si realizza grazie alla passione e all’impegno della Pro Chieri. Anche quest’anno lo sosteniamo convintamente come Amministrazione. Ci auguriamo che sia l’occasione per offrire un po’ di spensieratezza non solo ai chieresi, ma anche ai turisti che saranno certamente numerosi e che potranno apprezzare le tante bellezze, culturali ed enogastronomiche, della nostra città».