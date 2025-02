A Pavone Canavese un nuovo ambulatorio infermieristico

La diffusione dei servizi socio sanitari sul territorio comunale fa un ulteriore passo. I servizi infermieristici già erogati il lunedì mattina presso l’ambulatorio del Centro Aperto in via Giuseppe Quilico saranno estesi anche all’ambulatorio sito all’interno della ex scuola Freguglia di Borgata Dossi. Si comincia giovedì 20 febbraio e, almeno inizialmente, l’ambulatorio sarà operativo il terzo giovedì di ogni mese.