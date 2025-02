Sanità: nuovi ambulatori a Giaveno, potenziamento delle attività vaccinali ad Avigliana e Susa

A partire dal mese di febbraio saranno attivati nuovi ambulatori e verranno riaperti servizi da tempo sospesi sul territorio del Distretto Val Susa e Val Sangone dell’AslTo3.

Nell’ottica di raggiungere più capillarmente i cittadini del territorio, compresi i residenti delle aree periferiche dell’Asl, dopo la nomina della scorsa settimana di Paolo Galizia a Referente medico e organizzativo per l’Ospedale di Susa, a partire da oggi lunedì 3 febbraio si inaugurano una serie di aperture di nuovi servizi e riattivazione di ambulatori in passato sospesi per le conseguenze organizzative legate alla pandemia.

“Si tratta di una serie di iniziative - spiega Giovanni La Valle, Direttore Generale dell’AslTo3 - studiate insieme alla Direzione del Distretto e che stiamo mettendo a sistema, per portare più efficacemente possibile la sanità direttamente sul territorio, in particolare nelle aree cosiddette svantaggiate come quelle montane e premontane”.

A partire da oggi, lunedì 3 febbraio, si avvia presso il Polo Sanitario di Giaveno l’attività del nuovo ambulatorio di Psiconcologia, realizzato dalla Psicologia dell’AslTo3, diretta da Alessandro Bonansea, in collaborazione con la Direzione del Distretto Val Susa Val Sangone, guidato da Antonino Lentini, nell’ambito del progetto Protezione Famiglie Fragili della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle D’Aosta.

L’ambulatorio sarà aperto il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00, l’accesso è diretto o con prenotazione tramite e-mail all’indirizzo:

prenotazioni.psicologia@aslto3.piemonte.it.

Mercoledì 12 febbraio partirà anche l’ambulatorio di Cure Palliative. Si tratta in questo caso della riattivazione di un servizio che era rimasto sospeso. L’accesso sarà regolato da prenotazione tramite CUP dietro presentazione di prescrizione medica.

Infine, per incrementare le sedute vaccinali, lunedì 17 febbraio partirà presso il Polo Sanitario di Giaveno un nuovo ambulatorio vaccinale pediatrico e adolescenti.

Le sedute vaccinali avranno cadenza settimanale:

8,30 - 12,30 Pediatriche il lunedì mattina, ore, rivolto ai bambini fra 0 e 7 anni;

13,30 - 16.00 Per adolescenti il lunedì pomeriggio, h, su convocazione degli undicenni per la vaccinazione anti-HPV e dei quindicenni per richiamo difterite/tetano/pertosse/polio e la vaccinazione antimeningococcica quadrivalente.