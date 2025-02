Settimo, alla Biblioteca Archimede la mostra sull'Intelligenza Artificiale e gli effetti sull'informazione

Biblioteca Archimede e Sapere Digitale ospitano e promuovono Supercharged by AI. Synthetic and out of control, una mostra dedicata all’Intelligenza Artificiale e al suo impatto nel mondo dell’informazione.

Fino al 17 marzo, durante l’orario di apertura della Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, è possibile visitare la rassegna e partecipare ad approfondimenti, incontri e laboratori tematici.

All’inaugurazione giovedì 6 febbraio alle 9.30 intervengono Elena Aversa, Information Designer and PhD Candidate in Design, DensityDesign Lab – Politecnico di Milano, Design Department, Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese, Silvano Pietro Rissio, presidente di Fondazione ECM.

La mostra è stata prodotta da Tactical Tech e dal DensityDesign Lab del Politecnico di Milano, in collaborazione con l’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) e l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB).

Supercharged by AI. affronta il tema dell’impatto che l’intelligenza artificiale ha sulle modalità con le quali i media e le informazioni vengono prodotti, distribuiti e percepiti. È presentata da The Glass Room, un progetto premiato di Tactical Tech che aumenta la consapevolezza tramite esplorazioni giocose e provocatorie del nostro rapporto con la tecnologia.

Dai chatbot ai deepfake, i contenuti generati online dall’IA stanno diventando sempre più comuni. I nuovi strumenti di IA rendono più facile, veloce ed economico generare testi, immagini, video ed altro ancora. A loro volta, i guasti che sono sempre esistiti online – truffe, molestie, polarizzazione e bias – vengono ora “sovraccaricati” dall’IA.

Gli strumenti di IA vengono utilizzati per fabbricare notizie, imitare la realtà e plasmare opinioni e comportamenti del pubblico in modi quasi impossibili da scoprire. I modelli di IA, addestrati su dati che riflettono i pregiudizi dei loro creatori, rafforzano gli stereotipi e portano a conseguenze che vanno ben oltre la sfera digitale. Come possiamo rimanere informati e consapevoli rispetto a questa tecnologia in così rapida evoluzione?

Proprio durante la permanenza della mostra alla Biblioteca Archimede di Settimo Torinese verranno fatte alcune valutazioni - in due momenti diversi - per verificare il potenziale di apprendimento dei materiali prodotti.

Nella seconda settimana di apertura della mostra (11-15 Febbraio 2025) I visitatori disponibili a prendere parte allo studio verranno osservati durante la loro interazione con i materiali della mostra, con la richiesta di verbalizzare i loro pensieri. Lo scopo di questa osservazione partecipata è quello di esplorare il processo di apprendimento definire punti di forza e debolezze degli artefatti, e raccogliere opinioni sull’esperienza comunicativa della mostra.



In un secondo momento la valutazione sarà effettuata attraverso un’altra metodologia, quella dei focus group, a distanza di due settimane dalle osservazioni partecipate (1 Marzo 2025).

Tra i partecipanti dell’osservazione, un sottogruppo disponibile ad andare avanti con la valutazione sarà invitato a partecipare a una sessione di 3 ore nella mattina o nel pomeriggio di sabato 1 marzo 2025. La finalità è ricostruire quanta conoscenza si sia sedimentata a distanza di due settimane dalla visita alla mostra.

La rilevazione è svolta dal DensityDesign Lab, laboratorio di ricerca presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.

Per info: https://theglassroom.org/supercharged-by-ai/