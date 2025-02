A un passo dalla doppia decina, per San Valentino A&T celebra all’Oval l’amore per l’innovazione

Per San Valentino A&T celebra all’Oval l’amore per l’innovazione

A un anno dalla doppia decina, la sfida dell’innovazione non perde smalto. E la città si prepara ad accogliere la 19esima edizione di “A&T Torino”, la fiera che dal 12 al 14 febbraio si terrà all’Oval del Lingotto. Sotto i riflettori automazione, meccatronica e ovviamente l’intelligenza artificiale.

Una vetrina di 4000 tecnologie

Sono attesi 380 espositori, il 40% dal Piemonte e molti dall’estero, con un programma di eventi scandito anche da due appuntamenti speciali. Si spera in un afflusso di almeno 20mila visitatori, che potranno scoprire 4000 tecnologie in esposizione.

Garola nuova guida scientifica

Tra le novità, la nomina di Giorgia Garola (neo presidente dell’Amma) come presidente del comitato scientifico industriale di A&T Torino, mentre Alberto Baban mantiene l’incarico per la sede di Vicenza. “Vogliamo essere una casa comune per stimolare le aziende a fare innovazione. Ma parleremo anche di leadership femminile in questi ambiti”.

Mostrarsi come filiera

“È importante un evento che ci presenti come filiera tecnologica, soprattutto in un periodo come questo. È un palcoscenico su cui possiamo presentarci in maniera efficace”, commenta Dario Gallina, presidente della Camera di commercio di Torino.

“Vogliamo essere un modello operativo per interpretare la situazione attuale a livello tecnologico e innovativo - dice Luciano Malagaroli, patron dell’evento - Qui si parla di futuro e di come interpretare la sfida”.

La casa dell’intelligenza artificiale

La Casa dell’AI sarà affidata in particolare al CIM 4.0. Con moltissimi casi d’uso. “Questa fiera è una scommessa che ormai da anni coinvolge tutte le istituzioni del territorio - dice Enrico Pisino, amministratore delegato del Competence center CIM 4.0 - Vogliamo posizionarci come leader nel mondo della manifattura additiva e dell’intelligenza artificiale”.

Tra le casistiche, l’azienda di frutta esotica che grazie all’AI sa selezionare la frutta gestendo i muletti nello spostamento della merce (la torinese Battaglio). Oppure Tecnocad, azienda piemontese che ha sviluppato un modulo per la mobilità urbana particolare. R-tree, invece, è una realtà di Udine che permette di ottenere un manuale d’uso delle automobili tramite il semplice riconoscimento delle vetture con la fotocamera di uno smartphone.