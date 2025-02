Manutenzione e riqualificazione di scuole e palestre: a Venaria investiti oltre 6 milioni di euro

L’Amministrazione comunale di Venaria Reale, attraverso il Settore Lavori Pubblici, ha presentato alle dirigenti scolastiche e agli Uffici Scuole e Sport un documento dettagliato relativo alla manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici e delle palestre della città. Il documento, disponibile sul portale dei Lavori Pubblici e Urbanistica della Città offre un quadro completo delle azioni intraprese e dei programmi futuri.

Dal 2021 ad oggi, sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria per un totale di 1.284.000 euro (321.000 euro all’anno). Inoltre, l’Amministrazione ha realizzato e sta portando avanti interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica per un totale di 3.376.696,25 euro, con ulteriori lavori programmati per il periodo 2025-2027 pari a 1.970.715,15 euro. Parallelamente, sono stati presentati progetti per ottenere finanziamenti dal PNRR e da Fondi Ministeriali per un totale di 6.392.705 euro.

Attualmente, sono in corso diversi cantieri nelle scuole della città. Tra i principali interventi:

 presso le scuole Di Vittorio – Lessona Succursale è in corso la costruzione della nuova mensa, i cui lavori riprenderanno a breve dopo l’ottenimento del mutuo necessario alla loro conclusione;

 alla scuola Don Milani sono state sostituite le caldaie e terminati i lavori di ripavimentazione della palestra;

 alla scuola Lessona Centrale è in corso la riqualificazione energetica della caldaia;

 alle scuole Gramsci e Rigola sono in corso lavori di ripristino della rete distribuzione calore;

 alla scuola Rigola è in corso d’opera la realizzazione di una nuova strada di accesso pedonale.

Il sindaco, Fabio Giulivi, dichiara: «La sicurezza degli studenti, del personale docente e del personale scolastico resta la nostra assoluta priorità. Gli investimenti fatti e quelli in programma sono la dimostrazione del nostro impegno per garantire ambienti scolastici sempre più sicuri, accessibili e sostenibili. Stiamo lavorando con determinazione per superare le criticità e proseguire con la realizzazione delle opere previste».

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’avanzamento dei lavori, aggiornando cittadini e comunità scolastica sulle prossime fasi degli interventi.