Mercoledì 19 sciopero e presidio di sindacati, lavoratori e studenti del "Norberto Rosa" di Susa

Uno sciopero per difendere la scuola pubblica di qualità, contro il dimensionamento del Liceo “Norberto Rosa”.

Mercoledì 19 febbraio 2025 dalle ore 10 alle ore 13 si terrà un presidio delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti del liceo statale "Norberto Rosa" di Susa sotto la sede dell’U.S.R. Piemonte in C.so Vittorio Emanuele II, 70 - Torino in occasione della giornata di SCIOPERO proclamato dalla FLC CGIL di Torino.

La protesta nasce dalla mancanza di risposte da parte dell’Amministrazione dell’Istituto su questioni centrali per il corretto funzionamento didattico del Liceo.

In assenza di risposte, chiediamo:

• L’esclusione, anche per gli anni futuri al 2025/2026, di ogni ipotesi di dimensionamento riguardanti l’Istituto finché saranno rispettati i parametri del numero di allievi previsti non solo dalle norme generali ma anche dalle deroghe concesse dalla normativa Regionale per le zone montane;

• La nomina di un Dirigente scolastico titolare dal 1° settembre 2025 ponendo fine ad una reggenza che dura ormai da tre anni;

• La tempestiva sostituzione del Dirigente reggente con l’affidamento della reggenza ad altro Dirigente scolastico in quanto si è incrinato il rapporto con la comunità

educante previsto anche dall’art. 13 comma 4 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare ((, in termini di integrità, imparzialità, buona fede e correttezza, parità di trattamento, equità, inclusione e ragionevolezza)) e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali”.