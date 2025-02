Riapertura della ferrovia del Frejus e del Tenda, il Piemonte di scena a Nizza

Oggi il Piemonte ha partecipato alla riunione del secondo Comitato di cooperazione trasfrontaliera che si è svolto a Nizza, alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani e dei ministri francesi Jean Noel Barrot e Philippe Tabarot. Durante l'incontro, sono stati discussi numerosi dossier relativi alla cooperazione internazionale tra Italia e Francia.

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha sottolineato l'importanza di avere tutti i soggetti coinvolti nei progetti trasfrontalieri a un tavolo comune, per stabilire obiettivi concreti e ottenere risposte. Il presidente ha espresso soddisfazione per l'annuncio del ministro Tabarot riguardo alla data di riapertura della ferrovia del Frejus il 1° aprile, il secondo traforo autostradale a giugno e la riapertura del Tenda sempre a giugno.

Anche Stefano Lo Russo, sindaco della Città metropolitana di Torino e della Città di Torino, ha parlato dell'importanza della cooperazione internazionale, in particolare in vista delle Olimpiadi del 2030 sulle Alpi francesi. Ha anche annunciato l'istituzione di un tavolo tecnico congiunto tra le Città di Torino e Nizza per prepararsi all'evento olimpico.

Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo, ha evidenziato la necessità di chiarezza per gli autotrasportatori e l'importanza del Trattato del Quirinale. Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, ha sollevato preoccupazioni sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza, chiedendo maggiore rapidità da parte dei due Stati nella ratifica della convenzione per la gestione della ferrovia e un miglioramento della qualità del servizio.