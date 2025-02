“La lacca per capelli fa male!” e altri miti da sfatare su questo prodotto per lo styling

Le moderne lacche professionali sono pensate anche per la cura dei capelli: con formulazioni che permettono di tenere a bada l’umidità e tenere lontano l’effetto anticrespo, in alcuni casi naturali prive di sostanze che potrebbero provocare problemi alla cute e al benessere generale dell’individuo, sono prodotti che non contengono sostanze aggressive che possono essere tranquillamente nella routine haircare. Questo perché, come tutti i migliori prodotti professionali per capelli, la lacca per capelli non è dannosa se usata in modo corretto. Questo mito che la lacca per capelli fa male e tanti altri in tanti casi portano ad evitarne l’uso. Proviamo a sfatare questi miti con la verità!

Cos’è la lacca per capelli e come funziona

La lacca per capelli è uno spray per fissare e modellare la chioma: ci sono lacche adatte a mantenere l'acconciatura per tutto il giorno, per aggiungere volume ai capelli piatti, per domare il crespo, lacche per capelli ricci che sono ottime da usare sui capelli ancora umidi e lacche pensate per proteggere i capelli colorati.

È differente dallo spray fissante per capelli – sebbene i due prodotti vengano usati per lo stesso scopo: la lacca è uno spray molto fine e leggero, la cui azione principale consiste nel formare un film sottile attorno al capello, che lo sostiene senza appesantirlo, mentre lo spray fissante si trasforma in piccole gocce per un effetto più pesante. Questa caratteristica rende la lacca il prodotto ideale per chi desidera una tenuta duratura senza rinunciare a un look naturale.

Miti sulla lacca e fatti

Ci sono tanti miti diffusi che influenzano la scelta di usare oppure no la lacca per capelli. Ecco come la verità li smentisce.

1. Lacca per capelli fa male?

La lacca contiene molti ingredienti chimici: i polimeri, che formano un sottile film intorno ai capelli, aiutando a mantenere la forma desiderata; i propellenti, che consentono al prodotto di distribuirsi uniformemente dalla bomboletta ma allo stesso tempo possono causare secchezza della cute; gli alcoli, spesso usati come solvente, poiché l’alcool evapora rapidamente e garantisce che il prodotto si asciughi rapidamente ma può rendere i capelli secchi e indebolirli.

Questo però non fa della lacca un prodotto dannoso per i capelli in ogni occasione perché il suo impatto sulla cute e sui capelli dipende da diversi fattori, tra cui:

· gli effetti della lacca possono cambiare molto da persona a persona: una persona può essere più sensibile di un’altra a certe sostanze contenute.

· la frequenza e modo d’utilizzo: la lacca va spruzzata con parsimonia da una distanza di 20-30 cm. Se usata in modo sporadico, non dovrebbe danneggiare i capelli in alcun caso; se usata ogni giorno in modo corretto non dovrebbe fare male, anzi alcune formulazioni recano il beneficio della protezione da agenti esterni, come ad esempio l’umidità. Questo vale però solo nel caso di lacche professionali con formulazioni delicate e di qualità.

· la routine di cura dei capelli: la rimozione con lavaggio successivo all’applicazione della lacca o, nel caso di particolari lacche, con una semplice spazzolata, evita che il capello resti appesantito e col tempo si indebolisca. Il lavaggio evita un accumulo di prodotto, che può appesantire i capelli e farli apparire opachi e può irritare il cuoio capelluto e impedirgli di respirare: dopo il lavaggio i capelli tornano ad essere più leggeri e il cuoio capelluto libero di respirare.

· il tipo di prodotto: le moderne lacche professionali sono di gran lunga migliori di quelle economiche. Mentre queste ultime spesso contengono ingredienti molto aggressivi, le professionali hanno formulazioni più delicate, in alcuni casi sono prive di alcune sostanze come gli alcoli. Esistono diversi tipi di lacca arricchite di vitamina E o di altre sostanze che proteggono e nutrono il capello, come aloe vera, pantenolo ed olio di jojoba. Controllando quali sono gli ingredienti contenuti nella lacca scelta ci si può assicurare un prodotto che non è dannoso.

2. La lacca fa cadere i capelli?

Un altro mito da smentire: “la lacca fa cadere i capelli; il suo uso frequente è spesso associato alla perdita dei capelli”. Di fatto non ci sono prove scientifiche che la lacca porti direttamente alla perdita dei capelli perché non penetra nel follicolo pilifero e non influisce sulla crescita dei capelli. Come altri prodotti cosmetici, la lacca può modificare l’angolo di uscita del capello, che fuoriesce dal follicolo con un’inclinazione di 120 gradi, mentre la ghiandola sebacea e il muscolo pilo erettore si trovano in una posizione diversa. Essa dunque non penetra nel follicolo ma può causarne un’infiammazione che può dare fastidio e dolore alla chioma, come quando i capelli sono tenuti legati per molto tempo. Tuttavia, un accumulo eccessivo può indebolire i capelli nel tempo se non viene lavato correttamente, per questo è importante rimuoverla accuratamente durante il lavaggio per evitare accumuli sul cuoio capelluto.

3. La lacca lascia i capelli rigidi e appiccicosi?

Altro mito: “la lacca rende i capelli poco naturali, rigidi e appiccicosi, difficili da pettinare”. Anche questo si rivela falso difronte all’uso di formule moderne progettate per offrire un fissaggio flessibile e naturale, senza appesantire o lasciare residui visibili. Inoltre, molti prodotti sono facilmente rimovibili con una semplice spazzolata.

4. La lacca è solo per acconciature elaborate?

Non è assolutamente vero che la lacca è un prodotto adatto solo per occasioni speciali o styling complessi. Le lacche possono essere usate quotidianamente per disciplinare i capelli, controllare il crespo, aggiungere volume o fissare acconciature semplici. Esistono vari livelli di fissaggio per adattarsi a diverse esigenze. Si possono quindi usare per capelli fai da te che richiedono una tenuta leggera o per modellare i capelli e ottenere diversi effetti oltre che per acconciature.

5. La lacca rovina i capelli colorati?

Si crede che la lacca sbiadisca il colore o lo renda opaco. Alcune lacche proteggono capelli colorati dalla rapida perdita di colore e dallo sbiadimento. Le lacche professionali per capelli colorati sono infatti formulate con filtri UV e agenti protettivi che aiutano a preservare la brillantezza e la durata del colore.

6. La lacca per capelli inquina l’ambiente?

Non tutte le lacche sono dannose per l’ambiente. Molti marchi oggi producono lacche ecologiche senza gas nocivi o in packaging riciclabili. Esistono anche lacche naturali e cruelty-free per chi cerca opzioni più sostenibili. a causa dei gas propellenti

7. La lacca non è adatta per capelli ricci?

Non è vero che la lacca fa male ai capelli ricci. Si pensa che possa appesantire i ricci o rovinarne la forma. Ma in realtà ci sono lacche specifiche per capelli ricci, sono progettate per definire e valorizzare la forma naturale delle spirali, evitando l’effetto crespo e mantenendo i ricci elastici e morbidi.

8. La lacca per capelli è difficile da rimuovere?

Altro luogo comune: “la lacca lascia residui difficili da eliminare”. Prodotti di alta qualità si rimuovono facilmente con un lavaggio o anche con una semplice spazzolata, senza lasciare tracce visibili sui capelli. In ogni caso, lacche di buona qualità vanno totalmente via con un lavaggio fatto bene.

9. La lacca può essere usata solo su capelli asciutti?

Si pensa che la lacca non possa essere applicata sui capelli umidi ma solo sui capelli asciutti. Anche questo non è sempre vero: dipende dalla lacca scelta. Alcune lacche, soprattutto quelle professionali, sono progettate per essere applicate su capelli umidi per migliorare la definizione e preparare lo styling, come per i ricci o le onde.

Le lacche professionali per capelli smentiscono ogni mito sulla lacca

La lacca per capelli quindi non è intrinsecamente dannosa per i capelli e il cuoio capelluto né fa perdere i capelli se utilizzata con moderazione e con pratiche corrette. Non è adatta solo sui capelli asciutti e lisci, non sempre contiene gas inquinanti ed è aggressiva sui capelli colorati. Grazie al giusto prodotto i capelli ricci non ne vengono danneggiati e addirittura ne ricevono benefici. Tutto questo dipende dal prodotto che si sceglie per fissare e modellare i capelli e dal suo corretto utilizzo, ben inserito in una buona routine di cura dei capelli può minimizzare.

Le lacche professionali per capelli smentiscono ogni mito permettendo di godere dei benefici della lacca senza compromettere la salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Si può quindi apprezzare il valore delle lacche professionali come alleati indispensabili per uno styling versatile, sicuro e adatto a ogni esigenza!