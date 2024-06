Arriva l'estate e Beinasco lancia il progetto "Sport nei Parchi" e festeggia i Giochi senza Quartiere

Non una semplice zona fitness, ma un'iniziativa innovativa nata dalla collaborazione tra il Dipartimento dello Sport (Sport e Salute) e ANCI, con l'obiettivo di diffondere in varie città italiane "isole di sport". L'area, dotata di strumenti all'avanguardia, promuove attività sportive accessibili a tutti.

Il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, ha sottolineato l'importanza di questo progetto per la comunità: "Abbiamo lavorato sodo per portare a Beinasco un'area del genere, ed è finalmente operativa. Accessibile tutti i giorni dalle 10 alle 19, ogni attrezzo è corredato da un codice QR che permette di scoprire vari esercizi da fare in autonomia. Ogni weekend, un allenatore sarà a disposizione gratuitamente per i cittadini, basta esibire un certificato medico. L'area sarà utilizzata anche dagli atleti che frequentano quotidianamente il palazzetto dello sport".

Presto un'area simile in zona Fornaci

Il prossimo obiettivo è di dotarne una simile anche nella zona di Fornaci. L'inaugurazione di sabato ha visto la presenza dell'assessore allo sport, Luigi La Rosa, che ha seguito il progetto a stretto contatto con i referenti regionali Sport e Salute e ANCI Giovani Piemonte.

La giornata è stata animata dalla partecipazione di numerose associazioni sportive beinaschesi, rappresentanti di discipline come volley, atletica e basket, testimoniando l'ampio sostegno e l'interesse del territorio per questa nuova realtà: Carla Primo, atleta dell'Asd Borgaretto 75, Laura Maria Rossari (Asd Usato Garantito Bussola Volley), Salvatore Cutaia (atleta paralimpico pro Disability) Mauro Peretti (Asd Beinaschese basket) e i ragazzi del Taek Won Do di Piossasco.

Grande successo per Giochi senza Quartiere