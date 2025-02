Arriva il direttore tecnico ma il cantiere del Cinema Trento non può ancora ripartire

Il direttore tecnico è arrivato ma il cantiere da 3,4 milioni di euro del Cinema Trento e piazza Muston non può ancora ripartire. La ditta Csg Costruzioni aveva chiesto l’autorizzazione a riprendere da viale Mazzini lunedì 10 febbraio ma un ulteriore intoppo blocca la ripartenza dei lavori fermi dall’estate e ancora praticamente tutti da fare.

“Siamo riusciti ad avere un incontro con la ditta a cui è stata affidata la realizzazione del progetto: non era presente il direttore tecnico ma tuttavia un suo collaboratore e l’amministratore dell’azienda. Il nostro accordo era che i lavori sarebbero ripartiti lunedì da viale Mazzini” racconta la sindaca di Torre Pellice Maurizia Allisio.

Tuttavia il cronoprogramma degli interventi successivi che l’azienda ha presentato non convince il Comune: “La documentazione ricevuta non ha convinto il nostro Rup (responsabile unico del procedimento, ndr): il loro cronoprogramma non ci garantirebbe infatti di rispettare le tempistiche per non perdere i fondi del Pnrr” spiega Allisio. Nel frattempo la sindaca si è confrontata con altri enti e le associazioni dei Comuni: “Non siamo gli unici a ritrovarci con un cantiere fermo ed il timore di perdere i fondi, abbiamo quindi chiesto un supporto per affrontare questa situazione”.