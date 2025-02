Deve andare all'ospedale, ma non passa per le scale: i vigili del fuoco la prelevano con un'autoscala

Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco per aiutare una persona che doveva essere portata in ospedale

Intervento prezioso, da parte dei vigili del fuoco di Torino, per permettere a una persona di essere portata in ospedale. Un trasporto che si è rivelato particolarmente complesso, visto che il paziente non poteva passare dal vano delle scale.



E' successo in una zona di Torino Nord. Si è cercata dunque una soluzione alternativa e per questo l'arrivo dei vigili del fuoco si è rivelato provvidenziale. Utilizzando un'autoscala, infatti, la persona da affidare alle cure dei medici è stata sollevata e fatta uscire all'esterno dell'edificio.